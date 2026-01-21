Війна РФ проти України стала повним стратегічним провалом Путіна, - Стубб
Війна Росії проти України стала повним стратегічним провалом російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Стубб зазначив, що економіка Росії після чотирьох років війни проти України перебуває у скрутному становищі, характеризується високою інфляцією та великими людськими втратами.
Президент Фінляндії додав, що його більше турбує не здатність Росії закінчити цю війну, оскільки вона рухається вперед, а її небажання це зробити, оскільки вона не може собі цього дозволити.
"Ця війна стала повним стратегічним провалом президента Путіна. Він збільшив розмір НАТО, зробив Україну європейською, збільшив оборонні бюджети європейських держав.Тут ми запитуємо себе: "Чи здатні ми захистити себе?". Моя відповідь: Так, здатні", - сказав Стубб.
Економіка Росії
Зазначимо, що російська економіка завершила 2025 рік із катастрофічними показниками: ціни на нафту впали до п’ятирічного мінімуму, а космічна галузь повернулася до рівня 1961 року.
У січні 2026 року доходи Росії від нафти й газу скоротилися майже вдвічі через падіння рубльової ціни на нафту та зміцнення рубля.
Також розвідка повідомляла, що цього року російська економіка входить у фазу "дорогих грошей", що стає новою нормою на тлі війни проти України та затяжної макроекономічної нестабільності.
Раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російська економіка потрапила у пастку проблемних кредитів, які можуть обвалити її. Проблему визнає навіть російський уряд - фактично Кремль вже підтвердив великий шанс банківської кризи та кризи неплатежів у корпоративному секторі.
Ключовий чинник - приховане зростання проблемної заборгованості. Навіть з урахуванням реструктуризованих кредитів реальний обсяг проблемного боргу вже перевищив 11%, сягнувши приблизно 131 млрд доларів.
За даними розвідки, з початку 2022 року агресія проти України обійшлася російським платникам податків у 550 млрд доларів.
Загалом витрати Росії на війну з 2021 року зросли майже вчетверо.