Война РФ против Украины стала полным стратегическим провалом Путина, - Стубб
Война России против Украины стала полным стратегическим провалом российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Стубб отметил, что экономика России после четырех лет войны против Украины находится в затруднительном положении, характеризуется высокой инфляцией и большими человеческими потерями.
Президент Финляндии добавил, что его больше беспокоит не способность России закончить эту войну, поскольку она движется вперед, а ее нежелание это сделать, поскольку она не может себе этого позволить.
"Эта война стала полным стратегическим провалом президента Путина. Он увеличил размер НАТО, сделал Украину европейской, увеличил оборонные бюджеты европейских государств. Здесь мы спрашиваем себя: "Способны ли мы защитить себя?" Мой ответ: Да, способны", - сказал Стубб.
Экономика России
Отметим, что российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями: цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.
В январе 2026 года доходы России от нефти и газа сократились почти вдвое из-за падения рублевой цены на нефть и укрепления рубля.
Также разведка сообщала, что в этом году российская экономика входит в фазу "дорогих денег", что становится новой нормой на фоне войны против Украины и затяжной макроэкономической нестабильности.
Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика попала в ловушку проблемных кредитов, которые могут обвалить ее. Проблему признает даже российское правительство - фактически Кремль уже подтвердил большой шанс банковского кризиса и кризиса неплатежей в корпоративном секторе.
Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.
По данным разведки, с начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов.
В целом расходы России на войну с 2021 года выросли почти вчетверо.