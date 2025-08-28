Зустрічі між Зеленським і Путіним вочевидь не буде, - Мерц

Зустрічі президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна не буде всупереч всьому, що Путін наобіцяв президенту США Дональду Трампу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца під час брифінгу з президентом Франції Еммануелем Макроном.

"Зустрічі між президентом Зеленським та президентом Путіним, вочевидь, не буде, всупереч домовленості, яку було досягнуто між президентом Трампом та президентом Путіним минулого тижня", - сказав німецький канцлер.

Відповідну заяву Мерц зробив у Форт-Брегансоні під час спільного брифінгу з Макроном.

Зустріч Зеленського і Путіна: що відомо

Нагадаємо, 15 серпня президент США Дональд Трамп зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Американський лідер підкреслював, що одна з його цілей - організувати тристоронню зустріч, участь у якій також візьме президент України Володимир Зеленський.

Проте вже через тиждень Трамп визнав, що Путін не хоче зустрічатися із Зеленським, оскільки той йому "не подобається". Сам Зеленський, зі свого боку, неодноразово публічно говорив, що росіяни дають негативні сигнали щодо зустрічей і подальшого розвитку подій.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що російський диктатор Володимир Путін під час нинішніх переговорів щодо завершення війни навмисно висуває умови, які неможливо прийняти. Ці вимоги є нереалістичними.

А премʼєр-міністр Канади Марк Карні вважає, що Путін боїться зустрічатися з Зеленським, щоб обговорювати умови припинення війни