Голова МЗС Італії зробив невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що війна Росії проти України навряд чи завершиться до кінця цього року.
Як передає РБК-Україна, заяву Таяні наводить Corriere Della Sera.
Таяні розповів, що новим послом Італії в Росії призначили Стефано Бельтраме, який раніше був послом у Відні та нині є дипломатичним радником міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті.
Голова МЗС також прокоментував питання можливого завершення війни РФ проти України.
"Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", - додав Таяні.
Прогнози щодо завершення війни
Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війну Росії проти України вдасться завершити за три-шість місяців.
При цьому спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявляв, що його країна хотіла б врегулювати війну Росії проти України до кінця року.
Варто зауважити, що Росія для заморозки війни вимагає повного виведення українських захисників з Донецької та Луганської областей.
Президент України Володимир Зеленський уже кілька разів наголошував, що Україна не буде йти на подібні поступки агресору.