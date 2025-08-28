ua en ru
Голова МЗС Італії зробив невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні

Четвер 28 серпня 2025 19:41
Голова МЗС Італії зробив невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні Фото: Антоніо Таяні, голова МЗС Італії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні вважає, що війна Росії проти України навряд чи завершиться до кінця цього року.

Як передає РБК-Україна, заяву Таяні наводить Corriere Della Sera.

Таяні розповів, що новим послом Італії в Росії призначили Стефано Бельтраме, який раніше був послом у Відні та нині є дипломатичним радником міністра економіки та фінансів Італії Джанкарло Джорджетті.

Голова МЗС також прокоментував питання можливого завершення війни РФ проти України.

"Не хочу бути песимістом, але важко очікувати, що в Україні вдасться досягти переговорного рішення до кінця року", - додав Таяні.

Прогнози щодо завершення війни

Нагадаємо, раніше віце-президент США Джей Ді Венс висловив сподівання, що війну Росії проти України вдасться завершити за три-шість місяців.

При цьому спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф заявляв, що його країна хотіла б врегулювати війну Росії проти України до кінця року.

Варто зауважити, що Росія для заморозки війни вимагає повного виведення українських захисників з Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський уже кілька разів наголошував, що Україна не буде йти на подібні поступки агресору.

