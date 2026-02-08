Не все так погано: чим росіяни можуть замінити Starlink на фронті

Після блокування неавторизованих терміналів Starlink на території України російські війська зіткнулися із системною кризою зв'язку. Спроби терміново перейти на альтернативні супутникові рішення лише підкреслили глибину технологічних проблем РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS .

Удар по управлінню і дронам

Блокування Starlink позбавило російських військових ключового інструменту - стабільного і швидкого супутникового інтернету.

Раніше він давав змогу в режимі реального часу передавати відео з безпілотників і підтримувати зв'язок між малими штурмовими групами і командуванням.

Тепер такі можливості фактично втрачені, а заміна через кабельні з'єднання або Wi-Fi мости на передовій малореалістична.

Геостаціонарні супутники як слабка альтернатива

Одним з основних замінників Starlink у РФ розглядається система супутників зв'язку на базі апаратів серії "Ямал".

Однак розміщення цих супутників на геостаціонарній орбіті призводить до високої затримки сигналу - до однієї секунди і більше.

Крім того, такі термінали вимагають потужного випромінювання, мають великі габарити і вразливі для засобів радіоелектронної розвідки і придушення.

Обмеження швидкості та трафіку

Навіть заявлені характеристики російських систем не дають змоги забезпечити стабільну відеотрансляцію з БПЛА.

Низька швидкість передачі даних, жорсткі ліміти трафіку і висока енерговитратність роблять їх непридатними для сучасної війни, орієнтованої на дрони і цифрове управління.

Проекти на майбутнє без гарантій

Низькоорбітальні супутникові угруповання, що розробляються в РФ, поки існують лише на папері.

Терміни запусків регулярно зсуваються, а реальні можливості розгортання залишаються під питанням.

Військові супутники також не здатні забезпечити зв'язок на тактичному рівні через складність, вартість і обмежену кількість терміналів.

Фактична втрата Starlink показала, що наявні та перспективні системи супутникового зв'язку РФ не можуть повноцінно замінити сучасні західні рішення.

Це серйозно обмежує можливості управління військами і застосування БПЛА вже зараз, на тлі триваючих бойових дій.