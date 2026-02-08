Замах на генерала ГРУ Алєксєєва: журналіст розповів про неочікуваний поворот

В Росії заявили про затримання підозрюваних у замаху на заступника начальника ГРУ генерал-лейтенанта Володимира Алексєєва. Серед затриманих - уродженець України та працівник структури, що обслуговує ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC та пост журналіста-розслідувача видання Bellingcat Христо Грозєва.

Фігуранти та деталі затримання

За матеріалами видання, російські силовики заявляють, що виконавцем замаху є 66-річний Любомир Корба.

Його затримали в Дубаї та експортували до РФ. За версією слідства, Корба - уродженець Тернопільської області, який нібито приїхав до Москви наприкінці 2025 року "за завданням спецслужб України для вчинення теракту".

Другий фігурант - 67-річний В. Васін, якого схопили у Москві. Христо Грозєв звернув увагу на специфічне місце роботи цього підозрюваного.

"Один з них - 66-річний чоловік українського походження, затриманий у Дубаї, а інший - 67-річний В. Васін - працює в компанії ФСБ, яка виробляє засоби спостереження. Несподіваний поворот сюжету", - зазначив журналіст.

Версія про "внутрішні розбори"

Українська сторона офіційно відкидає звинувачення Кремля. Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ не має жодного стосунку до інциденту.

Водночас західні медіа, зокрема Washington Post, припускають, що замах може бути наслідком конфліктів всередині російських еліт.

"Набагато ймовірніше, що замах на Алексєєва - це внутрішні розбори", - наголошують співрозмовники видання.