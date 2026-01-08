Війна проти України прискорює комунальний колапс у Росії, - розвідка

У Росії розгортається масштабний комунальний колапс, спричинений багаторічним занепадом інфраструктури та переорієнтацією державних коштів на війну проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби зовнішньої розвідки України.
Як повідомляє розвідка, у Росії зношені тепломережі, відсутність планової модернізації та хронічне недофінансування призвели до того, що аварії, які колись ліквідовувалися за години, тепер тривають тижнями, залишаючи людей без тепла посеред лютих морозів.
Один із численних прикладів - селище Атамановка в Забайкальському краї, де вже понад тиждень без опалення залишаються близько п’яти тисяч людей, серед них - сотні дітей.
Перші прориви теплотраси сталися ще 30 грудня, але аварії продовжуються одна за одною, температура у квартирах впала майже до нуля при температурі на вулиці -25°С, а люди змушені жити в зимовому одязі. Школи та дитсадки закриті, пункти обігріву від місцевої влади виявилися холодними й фактично непридатними.
Чиновники традиційно обмежуються обіцянками та показовими нарадами, однак проблема набагато глибша: комунальна система РФ десятиліттями не модернізувалася.
Росстат уже визнавав, що третина тепломереж перебуває в критичному стані. При цьому в різних регіонах країни - від Сибіру до центральних областей - вже на початку року зафіксовані серії масових аварій на теплотрасах, коли цілі райони залишаються без тепла.
У СЗР зазначили, що додатковим ударом по галузі стало різке скорочення фінансування ЖКГ. Кремль урізав бюджет на комунальну інфраструктуру більш ніж удвічі за кілька років.
"Якщо на війну витрачаються трильйони рублів, то на тепломережі залишаються лише кошти для латання дірок, а не для повноцінної заміни зношених систем", - додали у розвідці.
Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що російська економіка потрапила у пастку проблемних кредитів, які можуть обвалити її. Проблему визнає навіть російський уряд - фактично Кремль вже підтвердив великий шанс банківської кризи та кризи неплатежів у корпоративному секторі.
Ключовий чинник - приховане зростання проблемної заборгованості. Навіть з урахуванням реструктуризованих кредитів реальний обсяг проблемного боргу вже перевищив 11%, сягнувши приблизно 131 млрд доларів.
За даними розвідки, з початку 2022 року агресія проти України обійшлася російським платникам податків у 550 млрд доларів.
Загалом витрати Росії на війну з 2021 року зросли майже вчетверо.
В СЗР зазначають, що російська фінансова та інституційна система загалом дедалі глибше занурюється в режим керованого хаосу. Банки приховують структуру власності, держслужбовці звільняються від декларацій, а підприємці ледь тримають бізнес на плаву.
Окрім того, російська економіка потерпає не тільки через санкції та війну в Україні. Вічна мерзлота у критично важливих для російської економіки регіонах починає танути - що загрожує важливій інфраструктурі росіян.