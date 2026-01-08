Как сообщает разведка, в России изношенные теплосети, отсутствие плановой модернизации и хроническое недофинансирование привели к тому, что аварии, которые когда-то ликвидировались за часы, теперь длятся неделями, оставляя людей без тепла посреди лютых морозов.

Один из многочисленных примеров - поселок Атамановка в Забайкальском крае, где уже больше недели без отопления остаются около пяти тысяч человек, среди них - сотни детей.

Первые прорывы теплотрассы произошли еще 30 декабря, но аварии продолжаются одна за другой, температура в квартирах упала почти до нуля при температуре на улице -25°С, а люди вынуждены жить в зимней одежде. Школы и детсады закрыты, пункты обогрева от местных властей оказались холодными и фактически непригодными.

Чиновники традиционно ограничиваются обещаниями и показательными совещаниями, однако проблема гораздо глубже: коммунальная система РФ десятилетиями не модернизировалась.

Росстат уже признавал, что треть теплосетей находится в критическом состоянии. При этом в разных регионах страны - от Сибири до центральных областей - уже в начале года зафиксированы серии массовых аварий на теплотрассах, когда целые районы остаются без тепла.

В СВР отметили, что дополнительным ударом по отрасли стало резкое сокращение финансирования ЖКХ. Кремль урезал бюджет на коммунальную инфраструктуру более чем вдвое за несколько лет.

"Если на войну тратятся триллионы рублей, то на теплосети остаются только средства для латания дыр, а не для полноценной замены изношенных систем", - добавили в разведке.