Не тільки санкції: економіку Росії руйнує вічна мерзлота, - СЗРУ

Росія, Середа 10 грудня 2025 16:59
Не тільки санкції: економіку Росії руйнує вічна мерзлота, - СЗРУ Ілюстративне фото: місто Воркута, де деформовано 80% інфраструктури (росЗМІ)
Автор: Антон Корж

Російська економіка потерпає не тільки через санкції та війну в Україні. Вічна мерзлота у критично важливих для російської економіки регіонах починає танути - що загрожує важливій інфраструктурі росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на інформацію Служби зовнішньої розвідки України.

Вічна мерзлота - це сформований у часи льодовикового періоду ґрунт, що має температуру нижче за нуль градусів та містить лід. Серед іншого, мерзлота має глибину сезонного протаювання верхньої частини - коли в теплу пору року розморожується шар ґрунту, який перебуває на поверхні.

Більшість вічної мерзлоти в Євразії розташована на території Росії: вона займає 65% її території, в зоні мерзлоти такі міста, як Воркута, Норильськ, Якутськ, Магадан. За останні 30 років глибина сезонного протаювання вічної мерзлоти зросла майже у два рази - з 45 до 70 сантиметрів.

"Це відбувається в критично важливих для економіки країни регіонах, де розташовані головні центри видобутку нафти, газу та інших корисних копалин", - зазначають в СЗР України.

Російські арктичні регіони з вічною мерзлотою генерують 10% російського ВВП та 20% російського експорту. Там видобувається 18% нафти, 90% природного газу, 90% нікелю та кобальту, 60% міді та 100% алмазів.

Ще радянські інженери та будівельники проєктували інфраструктуру виключно з розрахунку на вічну мерзлоту. Цей шлях продовжили російські інженери. Майже вся житлова забудова в регіонах з вічною мерзлотою була створена між 1960 та 1999 роками.

Проте проєктування з розрахунку виключно на вічну мерзлоту виявилося вкрай недалекоглядним рішенням. Воно призвело до щорічної деформації та руйнації споруд. За даними СЗРУ, в Якутську та Норильську деформовано до 10% будівель, в Тіксі - 22%, у Діксоні - 35%. Найгірша ситуація у Магадані, де деформація торкнулася 55% будівель та у Воркуті - там понад 80% будівель деформовано.

"Водночас у зоні ризику перебувають 1 260 км магістральних газогонів і тисячі кілометрів автошляхів. До 2050 року населення територій вічної мерзлоти скоротиться на 61% порівняно з 2017 роком і становитиме 1,7 млн людей", - додали у розвідці.

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла, що в Росії спостерігається серйозна криза. Зокрема, протягом перших восьми місяців цього року прибуток російських компаній скоротився на 8,3%. Більшість російських компаній взагалі змушена перейти у "режим виживання".

Також в СЗРУ повідомляли, що Казахстан на рік запровадив нові правила експортного контролю. Вони стосуються виключно постачань до Росії: таким чином Казахстан хоче боротися зі спробами обійти санкції.

