Війна Ізраїлю і США проти Ірану ще не закінчена, - Нетаньягу

За словами Нетаньягу, спільна американо-ізраїльська війна проти Ірану "досягла багато чого, але вона ще не закінчена".

Зокрема, Іран не відмовився від збагаченого урану, не демонтував свої ядерні об'єкти, не припинив підтримку своїх "регіональних маріонеток" і не погодився на будь-які обмеження своєї програми балістичних ракет.

"Зараз ми багато чого погіршили, але це все ще існує, і попереду багато роботи", - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.

На запитання про те, як вчинити з високозбагаченим ураном, який залишається ключовим питанням переговорів, Нетаньягу відповів, що його можна фізично вивезти з Ірану.

При цьому він відмовився назвати будь-які терміни вивезення збагаченого урану, назвавши це "надмірно важливою місією".