Війна Ізраїлю і США проти Ірану ще не закінчена, - Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що в Ірані "попереду ще багато роботи", давши зрозуміти, що війна ще не закінчена.
За словами Нетаньягу, спільна американо-ізраїльська війна проти Ірану "досягла багато чого, але вона ще не закінчена".
Зокрема, Іран не відмовився від збагаченого урану, не демонтував свої ядерні об'єкти, не припинив підтримку своїх "регіональних маріонеток" і не погодився на будь-які обмеження своєї програми балістичних ракет.
"Зараз ми багато чого погіршили, але це все ще існує, і попереду багато роботи", - сказав прем'єр-міністр Ізраїлю.
На запитання про те, як вчинити з високозбагаченим ураном, який залишається ключовим питанням переговорів, Нетаньягу відповів, що його можна фізично вивезти з Ірану.
При цьому він відмовився назвати будь-які терміни вивезення збагаченого урану, назвавши це "надмірно важливою місією".
Нагадаємо, кілька тижнів тому Нетаньягу теж говорив, що зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершені, і в будь-який день можуть статися нові події.
До слова, на початку травня президент США Дональд Трамп надіслав до Конгресу листа, в якому оголосив про завершення війни в Ірані. Однак сьогодні в інтерв'ю він сказав, що Іран розгромлений, але війна ще не завершена і у США є потенційні цілі.
Незважаючи на це, варто зазначити, що за даними The Wall Street Journal, США та Іран можуть відновити переговори в Пакистані вже наступного тижня.