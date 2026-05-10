Война в Украине

Война Израиля и США против Ирана еще не закончена, - Нетаньяху

21:43 10.05.2026 Вс
2 мин
Что сказал Нетаньяху о войне против Ирана?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Биньямин Нетаньяху (Getty Images)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Иране "предстоит еще много работы", дав понять, что война еще не окончена.

По словам Нетаньяху, совместная американо-израильская война против Ирана "достигла многого, но она еще не закончена".

В частности, Иран не отказался от обогащенного урана, не демонтировал свои ядерные объекты, не прекратил поддержку своих "региональных марионеток" и не согласился на какие-либо ограничения своей программы баллистических ракет.

"Сейчас мы многое ухудшили, но это все еще существует, и предстоит много работы", - сказал премьер-министр Израиля.

На вопрос о том, как поступить с высокообогащенным ураном, который остается ключевым вопросом переговоров, Нетаньяху ответил, что его можно физически вывезти из Ирана.

При этом он отказался назвать какие-либо сроки вывоза обогащенного урана, назвав это "чрезмерно важной миссией".

Война на Ближнем Востоке

Напомним, несколько недель назад Нетаньяху тоже говорил, что усилия США и Израиля против Ирана еще не завершены, и в любой день могут произойти новые события.

К слову, в начале мая президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором объявил о завершении войны в Иране. Однако сегодня в интервью он сказал, что Иран разгромлен, но война еще не закончена и у США есть потенциальные цели.

Несмотря на это, стоит отметить, что по данным The Wall Street Journal, США и Иран могут возобновить переговоры в Пакистане уже на следующей неделе.

