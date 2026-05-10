Война Израиля и США против Ирана еще не закончена, - Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Иране "предстоит еще много работы", дав понять, что война еще не окончена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и CBS News.
По словам Нетаньяху, совместная американо-израильская война против Ирана "достигла многого, но она еще не закончена".
В частности, Иран не отказался от обогащенного урана, не демонтировал свои ядерные объекты, не прекратил поддержку своих "региональных марионеток" и не согласился на какие-либо ограничения своей программы баллистических ракет.
"Сейчас мы многое ухудшили, но это все еще существует, и предстоит много работы", - сказал премьер-министр Израиля.
На вопрос о том, как поступить с высокообогащенным ураном, который остается ключевым вопросом переговоров, Нетаньяху ответил, что его можно физически вывезти из Ирана.
При этом он отказался назвать какие-либо сроки вывоза обогащенного урана, назвав это "чрезмерно важной миссией".
Напомним, несколько недель назад Нетаньяху тоже говорил, что усилия США и Израиля против Ирана еще не завершены, и в любой день могут произойти новые события.
К слову, в начале мая президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором объявил о завершении войны в Иране. Однако сегодня в интервью он сказал, что Иран разгромлен, но война еще не закончена и у США есть потенциальные цели.
Несмотря на это, стоит отметить, что по данным The Wall Street Journal, США и Иран могут возобновить переговоры в Пакистане уже на следующей неделе.