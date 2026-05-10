Война Израиля и США против Ирана еще не закончена, - Нетаньяху

По словам Нетаньяху, совместная американо-израильская война против Ирана "достигла многого, но она еще не закончена".

В частности, Иран не отказался от обогащенного урана, не демонтировал свои ядерные объекты, не прекратил поддержку своих "региональных марионеток" и не согласился на какие-либо ограничения своей программы баллистических ракет.

"Сейчас мы многое ухудшили, но это все еще существует, и предстоит много работы", - сказал премьер-министр Израиля.

На вопрос о том, как поступить с высокообогащенным ураном, который остается ключевым вопросом переговоров, Нетаньяху ответил, что его можно физически вывезти из Ирана.

При этом он отказался назвать какие-либо сроки вывоза обогащенного урана, назвав это "чрезмерно важной миссией".