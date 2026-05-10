Ізраїль створив у пустелі Іраку базу для підтримки повітряної кампанії проти Ірану, - WSJ
Ізраїль побудував секретну військову базу в пустелі Іраку для підтримки своєї повітряної кампанії проти Ірану. Крім того, був удар по іранських військах, які ледь не виявили об'єкт на початку війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел, Ізраїль побудував цей об'єкт, у якому розміщувалися сили спеціального призначення і який слугував логістичним центром для ізраїльських ВПС, незадовго до війни.
Там були розміщені пошуково-рятувальні групи на випадок, якби ізраїльські пілоти були збиті. Однак жодного збиття так і не сталося.
Коли винищувач США F-15 був збитий недалеко від Ісфахана в Ірані, ізраїльтяни якраз таки запропонували допомогу, але американські війська самостійно врятували двох льотчиків. Також Ізраїль завдавав авіаударів для захисту цієї операції.
Однак ізраїльська база ледь не була виявлена на початку березня. У ЗМІ була інформація, що місцевий пастух повідомив про незвичайну військову активність у цьому районі, включно з польотами вертольотів.
На тлі цього іракські військові направили війська для розслідування. Ізраїль зі свого боку стримував їх авіаударами. Уряд Іраку в той час засудив напад, унаслідок якого загинув іракський солдат.
У скарзі, поданій в ООН наприкінці березня, Ірак заявив, що в нападі брали участь іноземні сили і було завдано авіаударів, приписавши ці дії США. Однак джерело WSJ каже, що США не брали участі в атаках.
Видання зазначає, що деталі стосовно бази, а також ризики, на які пішов Ізраїль з метою створення та її захисту - допомагають скласти уявлення, як країні вдалося вести повітряну кампанію проти ворога, що перебуває приблизно за 1000 миль від неї.
Нагадаємо, за словами джерел The Wall Street Journal, наступного тижня США та Іран можуть відновити прямі переговори в Пакистані. Сторони планують працювати над меморандумом із 14 пунктів, який визначить параметри переговорів на місяць.
Також ми писали, що в суботу держсекретар США Марко Рубіо і спецпредставник Трампа Стів Віткофф зустрілися з прем'єр-міністром Катару, щоб обговорити майбутню угоду з Іраном. Причина в тому, що тепер фактично Катар став головним посередником, який просуває процес дипломатії між США та Іраном.