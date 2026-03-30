Війна в Ірані може стати для Європи таким же тягарем, як вторгнення РФ в Україну, - Мерц

На спільній пресконференції з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа в Берліні Мерц наголосив, що конфлікт на Близькому Сході вже зараз впливає на життя європейців.

"Війна стосується вже всіх. Вона увірвалася в наш повсякденний побут. Ось уже тижнями зростають ціни на бензин, енергоносії для німецьких домогосподарств і підприємств", - зазначив канцлер.

Окрему увагу Мерц приділив безпековим ризикам всередині Німеччини. Він заявив, що через загострення на Близькому Сході доведеться знову посилювати поліцейську охорону синагог та єврейських громад.

Канцлер також запропонував створити міжнародну контактну групу для координації допомоги регіону після завершення бойових дій. За його словами, це дозволить уникнути хаосу та ефективніше відновлювати постраждалі території.