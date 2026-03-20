Звіт або наслідки: Іран поставив Німеччині ультиматум через найбільшу авіабазу США в Європі

Офіційний Тегеран звернувся до Німеччини з прямою вимогою "прояснити роль" найбільшої американської авіабази в Європі - Рамштайн - у поточному воєнному конфлікті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на digi24.

Посол Ірану в Берліні Маджид Нілі в інтерв'ю AFP заявив, що роль бази Рамштайн, яка є штаб-квартирою Повітряних сил США в Європі та Африці, залишається "офіційно незрозумілою". Тегеран підозрює, що використання цього об'єкта Вашингтоном порушує міжнародне право.

Юридична пастка: Резолюція ООН 3314

Іранська сторона апелює до Резолюції ООН, згідно з якою держава не може надавати свою територію іншим країнам для здійснення «актів агресії» проти третіх сторін.

"Ми попросили їх уточнити або пояснити роль Рамштайна. На сьогоднішній день ми не отримали жодної відповіді», — підкреслив дипломат.

Позиція Берліна: Жодних сумнівів у законності

Попри тиск Тегерана, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що наразі не бачить жодних підстав ставити під сумнів законність використання бази Рамштайн. У німецькому уряді наголошують, що діяльність американських військових на території ФРН суворо регулюється чинними міжнародними договорами.

Ультиматум та загрози для Європи

Іранський посол попередив, що ігнорування ситуації навколо Рамштайна матиме для Європи прямі наслідки:

Економічні потрясіння: Війна в регіоні вже б’є по світових ринках.

Криза біженців та тероризм: Подальша дестабілізація Близького Сходу спровокує нові хвилі міграції.

Блокада судноплавства: Нілі нагадав, що Ормузька протока фактично заблокована для тих, хто підтримує «агресорів».

Тегеран наполягає на негайному та довгостроковому припиненні вогню, а також піднімає питання фінансових компенсацій за удари по цивільних об'єктах. Поки Берлін мовчить, напруга навколо головного військового хабу США в Європі продовжує зростати.