ua en ru
Пт, 27 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Через війну в Ірані ціни на нафту можуть підскочити до рекордних позначок, - Bloomberg

14:50 27.03.2026 Пт
2 хв
Аналітики назвали два сценарії конфлікту на Близькому Сході
aimg Валерій Ульяненко
Через війну в Ірані ціни на нафту можуть підскочити до рекордних позначок, - Bloomberg Ілюстративне фото: аналітики прогнозують значне подорожчання нафти (Getty Images)

Ціна на нафту може підскочити до рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані триватиме до червня, а Ормузька протока залишиться закритою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Аналітики Macquarie Group Ltd. вважають, що ринок зіткнеться з історично високими цінами у разі затяжного конфлікту. Такий розвиток подій передбачає базовий сценарій (ймовірність 40%), водночас більш імовірним (60%) вони вважають закінчення війни наприкінці цього місяця.

Аналітики переконані, що якщо протока довго залишатиметься закритою, ціни доведеться "підняти настільки високо, щоб знищити значну частину світового попиту на нафту".

Терміни її відкриття, а також можливі пошкодження енергетичної інфраструктури визначатимуть довгострокові наслідки для ринку сировинних товарів.

Станом на п’ятницю нафта марки Brent коштувала близько 110 доларів за барель після нещодавнього стрибка до 119,5 долара за барель.

Що передувало

Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю в Ірані ціни на нафту у світі різко зросли. Це пов'язано з тим, що іранські війська заблокували Ормузьку протоку, через яку країни Перської затоки постачають нафту на світовий ринок.

Після цього, 13 березня, стало відомо, що США тимчасово послабили санкції проти російської нафти та нафтопродуктів. За оцінками дипломатичного джерела РБК-Україна, такий крок навряд чи стабілізує світові ринки, однак може дозволити Кремлю довше фінансувати війну.

У вівторок, 24 березня, Bloomberg писало, що доходи Росії від продажу нафти повернулися до рівня березня 2022 року. За даними видання, середньодобовий дохід Москви від експорту сировини в березні зріс удвічі порівняно з початком року - зі 135 млн до 270 млн доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Іран
Новини
Аналітика
