Через війну в Ірані ціни на нафту можуть підскочити до рекордних позначок, - Bloomberg

Ціна на нафту може підскочити до рекордних 200 доларів за барель, якщо війна в Ірані триватиме до червня, а Ормузька протока залишиться закритою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Аналітики Macquarie Group Ltd. вважають, що ринок зіткнеться з історично високими цінами у разі затяжного конфлікту. Такий розвиток подій передбачає базовий сценарій (ймовірність 40%), водночас більш імовірним (60%) вони вважають закінчення війни наприкінці цього місяця.

Аналітики переконані, що якщо протока довго залишатиметься закритою, ціни доведеться "підняти настільки високо, щоб знищити значну частину світового попиту на нафту".

Терміни її відкриття, а також можливі пошкодження енергетичної інфраструктури визначатимуть довгострокові наслідки для ринку сировинних товарів.

Станом на п’ятницю нафта марки Brent коштувала близько 110 доларів за барель після нещодавнього стрибка до 119,5 долара за барель.

Що передувало

Нагадаємо, після початку операції США та Ізраїлю в Ірані ціни на нафту у світі різко зросли. Це пов'язано з тим, що іранські війська заблокували Ормузьку протоку, через яку країни Перської затоки постачають нафту на світовий ринок.