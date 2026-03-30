Война в Иране может стать для Европы таким же бременем, как вторжение РФ в Украину, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о риске перерастания войны в Иране в масштабный региональный конфликт. По его словам, такой сценарий может стать для Германии и Европы "таким же тяжелым бременем, как пандемия COVID-19 или начало войны в Украине".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau.
На совместной пресс-конференции с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа в Берлине Мерц отметил, что конфликт на Ближнем Востоке уже сейчас влияет на жизнь европейцев.
"Война касается уже всех. Она ворвалась в наш повседневный быт. Вот уже неделями растут цены на бензин, энергоносители для немецких домохозяйств и предприятий", - отметил канцлер.
Отдельное внимание Мерц уделил рискам безопасности внутри Германии. Он заявил, что из-за обострения на Ближнем Востоке придется снова усиливать полицейскую охрану синагог и еврейских общин.
Канцлер также предложил создать международную контактную группу для координации помощи региону после завершения боевых действий. По его словам, это позволит избежать хаоса и эффективнее восстанавливать пострадавшие территории.
Война между США и Ираном продолжается уже более месяца. Начавшись в конце февраля с ударов по иранским объектам, конфликт быстро перерос в масштабное противостояние, которое всколыхнуло весь регион.
За это время стороны так и не смогли договориться о прекращении огня. Иран отвергает предложения США о переговорах, а администрация Трампа, несмотря на заявления о "выигранной войне", продолжает наращивать военное присутствие.
Последствия конфликта уже ощутимы во всем мире. Цены на нефть подскочили до рекордных отметок, что ударило по экономикам Европы, Азии и США.