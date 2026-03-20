Путін може заробити 250 млрд доларів на війні в Ірані: три сценарії для РФ від Spiegel

Війна в Ірані може принести бюджету РФ до 250 млрд доларів додаткового доходу. Ці кошти дозволять Кремлю фінансувати агресію проти України значно інтенсивніше, ніж зараз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати дослідження економістів KSE Institute при Київській школі економіки, які публікує Spiegel .

Наслідки конфлікту для бюджету РФ

За даними видання, аналітики змоделювали три сценарії розвитку подій залежно від тривалості конфлікту.

Сценарій "Швидка війна" (до середини квітня). Навіть за умови короткого конфлікту Росія заробить додаткові 84 млрд доларів. Ціни на нафту підскочать до 100 доларів за барель, а державні доходи Кремля зростуть на 45 млрд доларів.

Сценарій "Затяжний конфлікт" (до кінця травня). Тимчасовий зліт цін на нафту до 140 доларів принесе РФ додаткові 161,3 млрд доларів. Загальні доходи від експорту енергоносіїв зростуть на 135% порівняно з довоєнними прогнозами.

Сценарій "Велика війна" (до кінця вересня). Це найгірший варіант, за якого ціни можуть сягнути 150-200 доларів за барель. Росія отримає надприбуток у 252,4 млрд доларів. Це більше, ніж РФ заробила у 2022 році, а податкові надходження до бюджету агресора зростуть майже вчетверо.

Експерти наголошують на критичній важливості стабільності в регіоні для безпеки всієї Європи.

"З точки зору європейської політики безпеки, прохід через Ормузьку протоку має бути відновлений якомога швидше, незважаючи ні на що", - зазначає співавтор дослідження, директор Центру геоекономіки KSE Бенджамін Хільгеншток.

Вплив на війну в Україні

Економісти підкреслюють, що зростання доходів Москви безпосередньо загрожує Україні, оскільки ці ресурси дозволяють РФ продовжувати агресію.

Прогнозовані надприбутки Кремля (250 млрд доларів) значно перевищують обсяги західної допомоги Києву.

"Військові дії між США та Ізраїлем у Перській затоці матимуть значні наслідки для іншого конфлікту, набагато ближчого до Європи: війни в Україні", - йдеться у матеріалі Spiegel.