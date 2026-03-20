Путин может заработать 250 млрд долларов на войне в Иране: три сценария для РФ от Spiegel

Война в Иране может принести бюджету РФ до 250 млрд долларов дополнительного дохода. Эти средства позволят Кремлю финансировать агрессию против Украины значительно интенсивнее, чем сейчас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты исследования экономистов KSE Institute при Киевской школе экономики, которые публикует Spiegel .

Последствия конфликта для бюджета РФ

По данным издания, аналитики смоделировали три сценария развития событий в зависимости от продолжительности конфликта.

Сценарий "Быстрая война" (до середины апреля). Даже при условии короткого конфликта Россия заработает дополнительные 84 млрд долларов. Цены на нефть подскочат до 100 долларов за баррель, а государственные доходы Кремля вырастут на 45 млрд долларов.

Сценарий "Затяжной конфликт" (до конца мая). Временный взлет цен на нефть до 140 долларов принесет РФ дополнительные 161,3 млрд долларов. Общие доходы от экспорта энергоносителей вырастут на 135% по сравнению с довоенными прогнозами.

Сценарий "Большая война" (до конца сентября). Это худший вариант, при котором цены могут достичь 150-200 долларов за баррель. Россия получит сверхприбыль в 252,4 млрд долларов. Это больше, чем РФ заработала в 2022 году, а налоговые поступления в бюджет агрессора вырастут почти вчетверо.

Эксперты отмечают критическую важность стабильности в регионе для безопасности всей Европы.

"С точки зрения европейской политики безопасности, проход через Ормузский пролив должен быть восстановлен как можно скорее, несмотря ни на что", - отмечает соавтор исследования, директор Центра геоэкономики KSE Бенджамин Хильгеншток.

Влияние на войну в Украине

Экономисты подчеркивают, чторост доходов Москвы напрямую угрожает Украине, поскольку эти ресурсы позволяют РФ продолжать агрессию.

Прогнозируемые сверхприбыли Кремля (250 млрд долларов) значительно превышают объемы западной помощи Киеву.

"Военные действия между США и Израилем в Персидском заливе будут иметь значительные последствия для другого конфликта, гораздо более близкого к Европе: войны в Украине", - говорится в материале Spiegel.