Війна в Ірані майже залишила країни Перської затоки без ракет до Patriot, - Bloomberg

21:58 30.03.2026 Пн
Стрімке скорочення запасів змусило країни регіону використовувати альтернативні рішення
Валерій Ульяненко
Країни Перської затоки за час операції США та Ізраїлю в Ірані майже вичерпали запаси ракет для систем зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Читайте також: "Будь ласка, допоможіть": президент Єгипту благає Трампа припинити війну з Іраном

Йдеться як мінімум про 2400 використаних ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували в них на озброєнні до початку війни.

Агентство констатує, що значна частина арсеналу була використана за короткий період, що підкреслює інтенсивність ракетних атак і навантаження на системи ППО.

Згідно з офіційними даними країн Перської затоки, з початку війни Іран випустив по них майже 1200 балістичних ракет і 4000 дронів-камікадзе "Шахед".

"Без активної підтримки США у більшості країн не залишилося б нічого, чим можна було б захиститися від іранських ракет", - зазначила Келлі Грієко, старший науковий співробітник Центру Стімсона.

Через вичерпання запасів дорогих ракет країни регіону активніше використовують альтернативні рішення. Зокрема, це дешевші боєприпаси типу JDAM.

Ситуацію ускладнює й обмежений темп виробництва перехоплювачів - Lockheed Martin, виробник ракет PAC-3, випускає близько 650 одиниць на рік.

Нагадаємо, за чотири тижні з початку війни проти Ірану США вже випустили понад 850 "Томагавків". Деякі чиновники Пентагону стривожені швидкістю, з якою "зникають" запаси високоточної зброї.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо розкритикував ракетну програму Ірану, зокрема іранські ракети малої дальності, а також використання Тегераном цих снарядів проти своїх сусідів у Перській затоці протягом останнього місяця.

Він також підкреслив, що Іран повинен припинити виробництво "безпілотників і ракет, які ми бачили останнім часом".

Більше по темі:
Іран ППО Ракети
Новини
Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Затримки з кредитом від ЄС ставлять підготовку України до зими під загрозу, - Зеленський
Аналітика
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни