Війна в Ірані майже залишила країни Перської затоки без ракет до Patriot, - Bloomberg

Країни Перської затоки за час операції США та Ізраїлю в Ірані майже вичерпали запаси ракет для систем зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Йдеться як мінімум про 2400 використаних ракет типів PAC-3 і GEM-T із приблизно 2800, які перебували в них на озброєнні до початку війни.

Агентство констатує, що значна частина арсеналу була використана за короткий період, що підкреслює інтенсивність ракетних атак і навантаження на системи ППО.

Згідно з офіційними даними країн Перської затоки, з початку війни Іран випустив по них майже 1200 балістичних ракет і 4000 дронів-камікадзе "Шахед".

"Без активної підтримки США у більшості країн не залишилося б нічого, чим можна було б захиститися від іранських ракет", - зазначила Келлі Грієко, старший науковий співробітник Центру Стімсона.

Альтернативні рішення на тлі "таїння" запасів ракет

Через вичерпання запасів дорогих ракет країни регіону активніше використовують альтернативні рішення. Зокрема, це дешевші боєприпаси типу JDAM.

Ситуацію ускладнює й обмежений темп виробництва перехоплювачів - Lockheed Martin, виробник ракет PAC-3, випускає близько 650 одиниць на рік.