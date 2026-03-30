ua en ru
Пн, 30 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Война в Иране почти оставила страны Персидского залива без ракет к Patriot, - Bloomberg

21:58 30.03.2026 Пн
2 мин
Стремительное сокращение запасов заставило страны региона использовать альтернативные решения
aimg Валерий Ульяненко
Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)

Страны Персидского залива за время операции США и Израиля в Иране почти исчерпали запасы ракет для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: "Пожалуйста, помогите": президент Египта умоляет Трампа прекратить войну с Ираном

Речь идет как минимум о 2400 использованных ракет типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились у них на вооружении до начала войны.

Агентство констатирует, что значительная часть арсенала была использована за короткий период, что подчеркивает интенсивность ракетных атак и нагрузку на системы ПВО.

Согласно официальным данным стран Персидского залива, с начала войны Иран выпустил по ним почти 1200 баллистических ракет и 4000 дронов-камикадзе "Шахед".

"Без активной поддержки США у большинства стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет", - отметила Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона.

Альтернативные решения на фоне "таяния" запасов ракет

Из-за исчерпания запасов дорогих ракет страны региона активнее используют альтернативные решения. В частности, это более дешевые боеприпасы типа JDAM.

Ситуацию осложняет и ограниченный темп производства перехватчиков - Lockheed Martin, производитель ракет PAC-3, выпускает около 650 единиц в год.

Напомним, за четыре недели с начала войны против Ирана США уже выпустили более 850 "Томагавков". Некоторые чиновники Пентагона встревожены скоростью, с которой "исчезают" запасы высокоточного оружия.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал ракетную программу Ирана, в частности иранские ракеты малой дальности, а также использование Тегераном этих снарядов против своих соседей в Персидском заливе в течение последнего месяца.

Он также подчеркнул, что Иран должен прекратить производство "беспилотников и ракет, которые мы видели в последнее время".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран ПВО Ракеты
Новости
Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Аналитика
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны