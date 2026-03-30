Война в Иране почти оставила страны Персидского залива без ракет к Patriot, - Bloomberg
Страны Персидского залива за время операции США и Израиля в Иране почти исчерпали запасы ракет для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Речь идет как минимум о 2400 использованных ракет типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились у них на вооружении до начала войны.
Агентство констатирует, что значительная часть арсенала была использована за короткий период, что подчеркивает интенсивность ракетных атак и нагрузку на системы ПВО.
Согласно официальным данным стран Персидского залива, с начала войны Иран выпустил по ним почти 1200 баллистических ракет и 4000 дронов-камикадзе "Шахед".
"Без активной поддержки США у большинства стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет", - отметила Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона.
Альтернативные решения на фоне "таяния" запасов ракет
Из-за исчерпания запасов дорогих ракет страны региона активнее используют альтернативные решения. В частности, это более дешевые боеприпасы типа JDAM.
Ситуацию осложняет и ограниченный темп производства перехватчиков - Lockheed Martin, производитель ракет PAC-3, выпускает около 650 единиц в год.
Напомним, за четыре недели с начала войны против Ирана США уже выпустили более 850 "Томагавков". Некоторые чиновники Пентагона встревожены скоростью, с которой "исчезают" запасы высокоточного оружия.
Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал ракетную программу Ирана, в частности иранские ракеты малой дальности, а также использование Тегераном этих снарядов против своих соседей в Персидском заливе в течение последнего месяца.
Он также подчеркнул, что Иран должен прекратить производство "беспилотников и ракет, которые мы видели в последнее время".