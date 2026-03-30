Война в Иране почти оставила страны Персидского залива без ракет к Patriot, - Bloomberg

Страны Персидского залива за время операции США и Израиля в Иране почти исчерпали запасы ракет для систем зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Речь идет как минимум о 2400 использованных ракет типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились у них на вооружении до начала войны.

Агентство констатирует, что значительная часть арсенала была использована за короткий период, что подчеркивает интенсивность ракетных атак и нагрузку на системы ПВО.

Согласно официальным данным стран Персидского залива, с начала войны Иран выпустил по ним почти 1200 баллистических ракет и 4000 дронов-камикадзе "Шахед".

"Без активной поддержки США у большинства стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет", - отметила Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона.

Альтернативные решения на фоне "таяния" запасов ракет

Из-за исчерпания запасов дорогих ракет страны региона активнее используют альтернативные решения. В частности, это более дешевые боеприпасы типа JDAM.

Ситуацию осложняет и ограниченный темп производства перехватчиков - Lockheed Martin, производитель ракет PAC-3, выпускает около 650 единиц в год.