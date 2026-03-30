"Будь ласка, допоможіть": президент Єгипту благає Трампа припинити війну з Іраном

Президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом припинити війну з Іраном. За його словами, подальша ескалація матиме серйозні наслідки для світу.

Із таким зверненням Сісі виступив на конференції Egypt Energy Show 2026 у Каїрі.

"Я кажу президенту Трампу: ніхто, крім вас, не може зупинити війну в нашому регіоні Перської затоки, - заявив він. - Будь ласка, пане президенте, будь ласка. Допоможіть нам зупинити війну. Ви здатні це зробити".

Президент Єгипту наголосив, що подальша ескалація може спричинити подвійний удар по світовій економіці - через дефіцит поставок і зростання цін.

За його словами, атаки на енергетичні об’єкти, зокрема виробничі та нафтопереробні, матимуть дуже серйозні наслідки для глобального ринку пального. "Я побоююся, що удари по енергетичних об’єктах, чи то виробничих, чи то нафтопереробних, матимуть дуже серйозні наслідки для світової економіки та цін на паливо", - наголосив єгипетський лідер.

Сісі додав, що попередження аналітиків про можливе зростання ціни на нафту понад 200 доларів за барель "не є перебільшенням".

"Багаті країни, можливо, зможуть це пережити, але для країн із середнім рівнем доходу та нестабільних економік це може мати дуже, дуже серйозний вплив на їхню стабільність", - зауважив він.