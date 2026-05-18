Війна в Ірані обійшлася світовому бізнесу вже в 25 млрд доларів: хто втрачає найбільше

Reuters проаналізувало корпоративні заяви компаній, акції яких котируються в США, Європі та Азії, з початку конфлікту.

Щонайменше 279 компаній назвали війну причиною захисних заходів - підвищення цін, скорочення виробництва, призупинення дивідендів та викупу акцій, неоплачуваних відпусток для персоналу, паливних надбавок або звернень за державною допомогою.

"Цей рівень спаду в галузі подібний до того, що ми спостерігали під час світової фінансової кризи, і навіть вищий, ніж під час інших періодів рецесії", - зазначили у виробника побутової техніки Whirlpool.

Аналітики попереджають, що повний фінансовий удар ще попереду. «Справжній удар по прибутках ще не матеріалізувався в результатах більшості компаній», - зазначив CEO Cordoba Advisory Partners Рамі Сарафа.

Найбільші втрати - у авіакомпаній та автовиробників

Авіакомпанії становлять найбільшу частку зафіксованих втрат - майже 15 млрд доларів, оскільки ціни на авіаційне паливо зросли майже вдвічі. Японська Toyota попередила про удар у 4,3 млрд доларів, P&G оцінив втрати чистого прибутку в 1 млрд доларів.

McDonald's заявив, що очікує вищої довгострокової інфляції витрат через перебої в ланцюгах поставок.

"Підвищені ціни на бензин - це основна проблема, яку ми зараз спостерігаємо", - повідомив CEO компанії Кріс Кемпчинський, додавши, що зростання цін на пальне б'є по споживчому попиту серед людей із низькими доходами.

Близько 40 компаній з промислового, хімічного та сировинного секторів заявили про підвищення цін через залежність від близькосхідної нафтохімічної сировини.

Європа та Азія постраждали найбільше

П'ята частина компаній з огляду - від виробників косметики, шин і мийних засобів до круїзних операторів та авіакомпаній - повідомили про фінансові втрати. Більшість із них базується у Великій Британії та Європі, де ціни на енергоносії вже були високими.

Майже третина — з Азії, що відображає залежність регіону від близькосхідної нафти.

Блокада Іраном Ормузької протоки - найважливішого енергетичного коридору світу - підняла ціни на нафту вище 100 доларів за барель, що більш ніж на 50% вище, ніж до війни. Постраждали поставки добрив, гелію, алюмінію, поліетилену та інших ключових ресурсів.

Для контексту слід зазначити, що до жовтня минулого року сотні компаній уже заявили про понад 35 млрд доларів витрат через тарифи президента США Дональда Трампа 2025 року.