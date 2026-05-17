Судноплавні компанії знайшли часткову альтернативу Ормузькій протоці, - FT
Логістичні компанії масово переводять доставку вантажів у Перській затоці на автомобілі через блокаду Ормузької протоки. Це спровокувало рекордний стрибок тарифів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Зміна логістики та стрибок цін
За інформацією FT, через постійні атаки Ормузька протока фактично закрилася для цивільного судноплавства. Замість колишніх 135 суден на день тут проходять лише поодинокі кораблі.
У зв'язку з цим провідні морські перевізники, серед яких MSC, Maersk, CMA-CGM та Hapag-Lloyd, почали екстрено відкривати альтернативні сухопутні маршрути. Вони везуть вантажі автомобілями з портів Червоного моря та Оманської затоки.
Така зміна логістики призвела до різкого подорожчання послуг. Вартість доставки стандартного 20-футового контейнера з Шанхаю до Перської затоки підскочила з 980 доларів до 4131 долара. Ц
ей показник перевершив навіть пікові ціни часів пандемії коронавірусу.
Вплив на торгівлі та гуманітарні місії
Автомобільний транспорт спроможний замінити лише незначну частку потужностей великих контейнеровозів.
Загальні торговельні потоки до Перської затоки скоротилися на 60-80%, а регіональні порти змушені надавати пріоритет виключно продуктам харчування та медикаментам.
Затримки у доставці товарів наразі сягають 60 днів.
Криза суттєво вдарила і по міжнародній допомозі. Всесвітня продовольча програма ООН заявляє про складнощі з доставкою вантажів до Ємену, Джибуті та Судану.
Зокрема, партія допомоги для Афганістану тепер змушена перетинати суходолом дев'ять країн, через що її прибуття затрималося на 43 дні.
Ситуація навколо Ормузької протоки
Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході залишається вкрай напруженою через тривале блокування Іраном стратегічної Ормузької протоки.
Раніше повідомлялося, що через війну в Ірані світові запаси нафти виснажуються з безпрецедентною швидкістю. За два місяці після фактичного закриття протоки втрати поставок перевищили 1 млрд барелів, що створює ризики дефіциту та різких стрибків цін на паливо.
У зв'язку з затяжною кризою та відсутністю прогресу в дипломатичному врегулюванні, президент США Дональд Трамп дедалі серйозніше розглядає відновлення масштабних бойових операцій проти Ірану.
Білий дім розчарований ходом переговорів через те, що Тегеран продовжує ігнорувати заклики до відкриття морського шляху.
Водночас країни регіону шукають альтернативні логістичні рішення для експорту енергоносіїв. Зокрема, ОАЕ знайшли спосіб обійти Ормузьку протоку та подвоїти експорт нафти завдяки прискоренню будівництва нового нафтопроводу "Захід-Схід" до порту Фуджейра в Оманській затоці.