Война в Иране обошлась мировому бизнесу уже в 25 млрд долларов: кто теряет больше всех

Reuters проанализировало корпоративные заявления компаний, акции которых котируются в США, Европе и Азии, с начала конфликта.

По меньшей мере 279 компаний назвали войну причиной защитных мер - повышение цен, сокращение производства, приостановление дивидендов и выкупа акций, неоплачиваемых отпусков для персонала, топливных надбавок или обращений за государственной помощью.

"Этот уровень спада в отрасли подобен тому, что мы наблюдали во время мирового финансового кризиса, и даже выше, чем во время других периодов рецессии", - отметили у производителя бытовой техники Whirlpool.

Аналитики предупреждают, что полный финансовый удар еще впереди. "Настоящий удар по прибыли еще не материализовался в результатах большинства компаний", - отметил CEO Cordoba Advisory Partners Рами Сарафа.

Наибольшие потери - у авиакомпаний и автопроизводителей

Авиакомпании составляют наибольшую долю зафиксированных потерь - почти 15 млрд долларов, поскольку цены на авиационное топливо выросли почти вдвое. Японская Toyota предупредила об ударе в 4,3 млрд долларов, P&G оценил потери чистой прибыли в 1 млрд долларов.

McDonald's заявил, что ожидает высшей долгосрочной инфляции расходов из-за перебоев в цепях поставок.

"Повышенные цены на бензин - это основная проблема, которую мы сейчас наблюдаем", - сообщил CEO компании Крис Кемпчинский, добавив, что рост цен на топливо бьет по потребительскому спросу среди людей с низкими доходами.

Около 40 компаний из промышленного, химического и сырьевого секторов заявили о повышении цен из-за зависимости от ближневосточного нефтехимического сырья.

Европа и Азия пострадали больше всего

Пятая часть компаний из обзора - от производителей косметики, шин и моющих средств до круизных операторов и авиакомпаний - сообщили о финансовых потерях. Большинство из них базируется в Великобритании и Европе, где цены на энергоносители уже были высокими.

Почти треть - из Азии, что отражает зависимость региона от ближневосточной нефти.

Блокада Ираном Ормузского пролива - важнейшего энергетического коридора мира - подняла цены на нефть выше 100 долларов за баррель, что более чем на 50% выше, чем до войны. Пострадали поставки удобрений, гелия, алюминия, полиэтилена и других ключевых ресурсов.

Для контекста следует отметить, что к октябрю прошлого года сотни компаний уже заявили о более 35 млрд долларов расходов из-за тарифов президента США Дональда Трампа 2025 года.