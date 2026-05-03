ua en ru
Нд, 03 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США та союзники можуть пройти Ормузьку протоку лише після виплати репарацій

04:52 03.05.2026 Нд
2 хв
Іранський чиновник заявив, що управління протокою важливіше за ядерну зброю
aimg Катерина Коваль
США та союзники можуть пройти Ормузьку протоку лише після виплати репарацій Фото: нафтовий танкер в Ормузькій протоці (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Іранський парламент розглядає 12-пунктний план встановлення контролю над Ормузькою протокою. Ізраїльським суднам буде назавжди відмовлено у проході, а кораблі з "ворожих країн" зможуть пройти лише після сплати воєнних репарацій. США вже попередили, що платники іранських зборів ризикують отримати санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іранські ЗМІ.

Читайте також: Ультиматум чи компроміс? Іран запропонував Трампу угоду по протоці

Що передбачає іранський план

Перший заступник спікера іранського парламенту Алі Нікзад заявив, що ізраїльським суднам буде відмовлено у проході "будь-коли". Кораблі з "ворожих країн" також не зможуть пройти протокою без попередньої виплати компенсації за шкоду, завдану під час війни. Конкретних країн, окрім Ізраїлю, він не назвав, однак раніше іранські чиновники використовували подібні формулювання щодо США та низки арабських союзників Вашингтона.

Судна з інших країн зможуть отримати дозвіл на прохід - але лише за умови, що використовуватимуть назву "Перська затока". 30% зібраних коштів планується спрямувати на розвиток військової інфраструктури, ще 70% - на економічний розвиток і соціальні потреби.

Стратегічне значення

Голова будівельної комісії парламенту Мохаммадреза Резаї порівняв встановлення іранського контролю над протокою за значенням з націоналізацією нафтової промисловості у 1951 році.

"Управління Ормузькою протокою важливіше за набуття ядерної зброї", - заявив він.

Нікзад також наголосив, що Іран не повернеться до довоєнного статусу протоки.

Протока фактично закрита з моменту початку американсько-іранської війни - через неї раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу. З 13 квітня США запровадили морську блокаду іранських портів. Вашингтон вже попередив: компанії та уряди, які платитимуть іранські збори, ризикують отримати американські санкції.

Президент США Дональд Трамп залишається незадоволеним пропозицією Ірану перенести переговори щодо ядерної програми. Він припускає, що через внутрішні розколи Тегеран може так ніколи й не дійти згоди.

Нещодавно американський лідер заявляв, що США вже здобули перемогу над Іраном, однак наголосив: ядерна загроза з боку Тегерана досі зберігається.

Тим часом на тлі війни державний борг США вперше з часів Другої світової війни перевищив обсяг економіки країни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
Новини
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Зеленський анонсував нові кадрові зміни
Аналітика
"Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Жодна задача не варта безглуздої втрати людей": військові 1 ОШП про дрони і ціну перемоги