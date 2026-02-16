ua en ru
Індія "прикрутила кран": як РФ намагається врятувати нафтовий експорт

Понеділок 16 лютого 2026 16:53
Індія "прикрутила кран": як РФ намагається врятувати нафтовий експорт Фото: обсяги поставок російської нафти в КИтай невпинно зростають (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Експорт нафти Росії до Китаю невпинно зростає і вже в лютому може встановити новий історичний рекорд. Причина полягає у знижках на російську нафту та скорочення закупівель з боку Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з попередніми оцінками аналітиків з Vortexa Analytics і Kpler, у поточному місяці Китай імпортує більше ніж 2,07-2,08 млн барелів російської нафти на добу. Для порівняння, у січні ці показники становили близько 1,7 млн барелів.

Скорочення закупівель Індією

Поставки зростають вже третій місяць поспіль на тлі падіння попиту з боку Індії, яка раніше була ключовим покупцем російської нафти.

Західні санкції та переговори зі США змусили Нью-Делі скоротити імпорт до приблизно 1,16 млн барелів на добу, що є мінімумом за останні два роки. Це змусило країну-агресорку спішно переорієнтовуватися на китайський ринок.

Знижки на російську нафту

Для підвищення продажів росіяни пропонують нафту марки Urals зі знижкою 9-11 доларів за барель відносно еталонної ціни Brent. Така різниця є однією з найбільших за останні роки і зробила російську сировину особливо привабливою для китайських незалежних нафтопереробних заводів.

До поставок суміші ESPO додалися й інші російські сорти, зокрема "Сокол" і "Варандей", що посилило конкуренцію на ринку Азії, включно з поставками з Ірану.

За словами експертів, Китай фактично став "головним рятівником нафтового експорту" Росії, дозволяючи їй компенсувати втрати від санкцій і отримувати доходи в умовах глобального тиску.

Нагадаємо, станом на лютий, не дивлячись на великі нафтові знижки, доходи до бюджету Росії від продажу нафти скоротилися до мінімуму. Зокрема в січні вони впали до найнижчого рівня за більш ніж п'ять років.

Через це російська економіка переходить у фазу найглибшої кризи за останні 20 років, що може змусити Кремль переглянути економічну політику, сформовану ще на початку 2000-х.

