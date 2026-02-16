Індія "прикрутила кран": як РФ намагається врятувати нафтовий експорт

Експорт нафти Росії до Китаю невпинно зростає і вже в лютому може встановити новий історичний рекорд. Причина полягає у знижках на російську нафту та скорочення закупівель з боку Індії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з попередніми оцінками аналітиків з Vortexa Analytics і Kpler, у поточному місяці Китай імпортує більше ніж 2,07-2,08 млн барелів російської нафти на добу. Для порівняння, у січні ці показники становили близько 1,7 млн барелів.

Скорочення закупівель Індією

Поставки зростають вже третій місяць поспіль на тлі падіння попиту з боку Індії, яка раніше була ключовим покупцем російської нафти.

Західні санкції та переговори зі США змусили Нью-Делі скоротити імпорт до приблизно 1,16 млн барелів на добу, що є мінімумом за останні два роки. Це змусило країну-агресорку спішно переорієнтовуватися на китайський ринок.

Знижки на російську нафту

Для підвищення продажів росіяни пропонують нафту марки Urals зі знижкою 9-11 доларів за барель відносно еталонної ціни Brent. Така різниця є однією з найбільших за останні роки і зробила російську сировину особливо привабливою для китайських незалежних нафтопереробних заводів.

До поставок суміші ESPO додалися й інші російські сорти, зокрема "Сокол" і "Варандей", що посилило конкуренцію на ринку Азії, включно з поставками з Ірану.

За словами експертів, Китай фактично став "головним рятівником нафтового експорту" Росії, дозволяючи їй компенсувати втрати від санкцій і отримувати доходи в умовах глобального тиску.