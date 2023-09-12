Виїзд жінок за кордон: кому все-таки потрібно отримувати дозвіл і що буде з 1 жовтня

Він зауважив, що жінки і зараз перебувають на військовому обліку. Проте це стосується не всіх жінок.

За словами Демченка, постановка жінок на військовий облік і ті зміни, які вносяться з 1 жовтня, ніяк не вплине на перетин кордону.

"Обмеження відносно жінок на даний момент не діють. Обмеження стосуються тільки чоловіків-українців у віці від 18 до 60 років, а також державних службовців за певними посадами, або певних посадових осіб, які визначені в постанові уряду №57. Ця категорія стосується і чоловіків і жінок", - сказав він.

При цьому якщо жінка перебуває на військовому обліку і в подальшому буде або мобілізована, або вступить за контрактом на військову службу, то для перетину кордону вона має дотримуватися умов виїзду.

Так, вона може виїхати за кордон у зв'язку зі службовим відрядженням, у відпустку або коли її безпосередній керівник визначає умови, за яких вона має перебувати за межами країни.

Тож, у разі підтверджуючих документів жінки-військові зможуть виїхати за межі країни.

Військовий облік жінок

Нагадаємо, що з 1 жовтня на військовий облік мають стати жінки, які мають медичну освіту або працюють у медичній сфері.

Зазначимо, що військовий облік жінок-медиків проводять для перевірки мобілізаційного ресурсу.

Водночас в Україні не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії лише за власним бажанням.

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