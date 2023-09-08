Хто з жінок має обов'язково стати на військовий облік: повний список спеціальностей
З 1 жовтня на військовий облік мають обов'язково стати жінки, які мають медичну освіту або працюють у медичній сфері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ та наказ Міноборони.
Згідно із законом "Про військовий обов'язок і військову службу", жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік.
Хто має стати на військовий облік
З 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані встати всі жінки-медики віком від 18 до 60 років. Це стосується:
- лікарів,
- медсестер,
- стоматологів,
- акушерів,
- фармацевтів.
При цьому спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи.
Згідно з новим порядком військового обліку, жінки з іншими спеціальностями, спорідненими з військовою, можуть стати на облік за власним бажанням.
Перелік спеціальностей чи професій, після одержання яких жінки беруться на військовий облік:
- Хімія, хімічні технології та інженерія, біологія
- Телекомунікації та радіотехніка
- Інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні системи та технології, комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, мікро- та наносистемна техніка, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
- Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
- Науки про Землю, географія, фізика та астрономія
- Харчові технології, технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
- Забезпечення військ, озброєння та військова техніка, технології легкої промисловості
- Фізична терапія, ерготерапія, медична та психологічна реабілітація, громадське здоров’я, фізична реабілітація, промислова фармація, санітарія і експертиза
- Стоматологія, медицина, медсестринство, фармація, технології медичної діагностики та лікування
- Біомедична інженерія, біотехнології та біоінженерія
- Ветеринарна медицина, ветеринарна гігієна
- Облік і оподаткування, маркетинг, менеджмент, підприємництво, економіка, фінанси, банківська справа та страхування
- Видавництво та поліграфія
- Психологія, соціальна робота, соціальне забезпечення
Наголосимо, що постановка на військовий облік - це не мобілізація жінок-медиків.
Військовий облік жінок
Зазначимо, що військовий облік жінок-медиків проводять для перевірки мобілізаційного ресурсу.
При цьому зараз в Україні не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії лише за власним бажанням.
Відповіді на головні питання щодо військового обліку жінок читайте у матеріалі РБК-Україна.
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