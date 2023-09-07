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Військовий облік для жінок з 1 жовтня: у ЗСУ пояснили, навіщо це потрібно

Україна, Четвер 07 вересня 2023 12:13
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Військовий облік для жінок з 1 жовтня: у ЗСУ пояснили, навіщо це потрібно Фото: у ЗСУ пояснили, навіщо жінкам-медикам ставати на військовий облік (facebook com NATO)
Автор: Наталія Юрченко

Жінки, які мають медичну освіту, повинні з 1 жовтня стати на військовий облік у територіальних центрах комплектування. Це потрібно, аби перевірити мобілізаційний ресурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника пресслужби Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що жінки-медики з жовтня повинні прийти до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та стати на облік. Проте це не означає, що жінок мобілізують та відправлять на фронт.

"Жінки проходитимуть медичний огляд. Встановлюватиметься їхній ступінь придатності до військової служби. Така процедура потрібна, аби уточнити, який є в Україні мобілізаційний ресурс медичних працівників", - пояснив Фітоьо.

За його словами, зараз медичний персонал Збройних сил України є в достатній кількості.

Військовий облік жінок

У жовтні 2022 року Верховна рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Українки з медичною освітою повинні обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних, для інших професій це буде добровільним.

При цьому у Раді наголошують, що поки не планують розширювати перелік спеціальностей для жінок для обов’язкової постановки на військовий облік.

Чи будуть мобілізувати жінок

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що в Україні зараз не проводиться мобілізація жінок. Громадянки можуть приєднатися до армії за власним бажанням.

За її словами, до 2026 року військовий облік для жінок буде добровільним.

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