Військовий облік жінок в Україні та заборона на виїзд: відповіді на головні питання

В Україні знову обговорюють військовий облік для жінок з 1 жовтня поточного року. Поки це стосується лише тих, хто має медичну та фармацевтичну освіту.

Але в громадян досі виникає багато гострих питань щодо цього нововведення. Відповідаємо на них нижче у матеріалі РБК-Україна.

З чим пов’язаний військовий облік жінок?

Верховна рада майже рік тому, у жовтні 2022 року, ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Але для працівниць медичної сфери віком від 18 до 60 років він має бути обов’язковим.

У законі ж чітко не визначено перелік медичних професій, але зокрема це стосується фармацевтів, медсестер, акушерок, стоматологів та лікарів.

Попередня редакція закону про військовий обов`язок та військову службу передбачала, що облік жінок низки професій мав відбутися з 1 жовтня 2022 року. Список містив десятки професій, які мали підлягати обліку. Але після критики у суспільстві документ відправили на доопрацювання, а до дискусії доєдналася і Рада.

Міноборони, після запровадження Радою принципу добровільності (за виключенням медичних професій), відтермінувало норму про облік на один рік - до 1 жовтня 2023 року. Це передбачено наказом МО від 12 вересня 2022 N1042/38378.

Фото: Жінки можуть стати на військовий облік добровільно, якщо мають потрібну армії професію (Віталій Носач, РБК-Україна)

І після усіх законодавчих доопрацювань жінкам, що мають професію, споріднену з військово-обліковою спеціальністю (ВОС) з переліку Міноборони, дозволили встати на облік добровільно.

Напередодні ж представник президента Зеленського у Раді Федір Веніславський нагадав, що жінки-лікарі та фармацевти все ж мають з 1 жовтня прийти до ТЦК та виконати усі необхідні процедури. На них принцип добровільності, згідно з законом, не розповсюджується і не передбачає винятків.

Нагадаємо, у липні 2022 року Генштаб заявляв, що “немає гострої потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку”. Тоді навіть пропонувалось розпочати облік жінок лише через місяць після завершення воєнного стану.

Як стати на облік жінкам-медикам?

Наразі система працює так, що жінки-медики стають на облік ще під час навчання у вищому навчальному закладі. Це регулюється постановою Кабміну №1847. За два місяці до випуску ВНЗ передає списки випускниць до ТЦК та СП.

Через місяць після цього жінки самі мають туди з’явитися з пакетом документів: паспортом (чи ID-карткою), ідентифікаційним кодом, документом про освіту, робочою довідкою із зазначенням спеціальності, свідоцтвом про народження дітей (документом про опіку над ними), свідоцтвом про шлюб (або розлучення), фотографією 3х4, заявою про взяття на облік.

Чи буде взяття на облік вагітних жінок та матерів?

Вони, як і всі, мають з’явитися до ТЦК та СП та стати на облік. Але вагітні автоматично визнаються непридатними до несення служби за станом здоров’я, незалежно від терміну вагітності.

Матері-медики будуть визнані непридатними, якщо виховують дітей самостійно, у них їх троє або більше (неповнолітніх), або дитина має інвалідність, або їхній чоловік служить у ЗСУ.

Чи буде мобілізація та відправка на фронт?

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснювала, що мобілізації жінок наразі не планується. Відправляти жінок-медиків до бойових підрозділів без їхньої згоди ніхто не буде.

Фото: відправляти жінок-медиків на фронт поки ніхто не планує (Віталій Носач, РБК-Україна)

Постановка на військовий облік жінок не означає, що їх відразу відправлять на фронт, додав в ефірі телемарафону “Єдині новини” начальник прес-служби Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо.

Це потрібно насамперед для уточнення мобілізаційного резерву у медичній сфері. При цьому Фітьо зазначив, що наразі медиків вистачає.

Які будуть обов’язки у жінок на військовому обліку?

Як і чоловіки, жінки на військовому обліку матимуть кілька важливих обов’язків, які регулюються указом Міноборони України №35. А саме:

* жінки також проходитимуть підготовку до служби

* повідомлятимуть ТЦК та СП про важливі зміни в житті: шлюб, розлучення, народження дітей, зміну місця проживання та реєстрації, зміну роботи.

Жінки, які не звернуться до військомату через місяць після закінчення медичного вишу, можуть отримати штраф у розмірі від 850 до 1700 грн. Також грошові стягнення передбачені для керівників підприємств, де є військовозоб’язані жінки не на обліку.

Фото: жінки-військові матимуть схожі обов'язки, що й чоловіки, коли стануть на облік (Getty Images)

Чи обмежать військовозобов’язаним жінкам виїзд за кордон?

Жінки отримають статус військовозобов’язаних, а отже, виїзд за кордон буде обмежений, пояснив у коментарі РБК-Україна Федір Веніславський.

У прикордонників на це питання інша точка зору. Як повідомив РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, на даний момент обмеження на виїзд стосуються лише українських чоловіків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців.

"Інших обмежень на даний момент немає на час дії воєнного стану. Якщо будуть такі зміни прийняті і вони вступлять в силу, де будуть вказані чіткі категорії, кого це стосується, то прикордонники забезпечать дотримання цих правил", - сказав Демченко.

Він нагадав, що у документі про дію воєнного стану йдеться про обмеження на виїзд саме чоловіків.

Чи розширять список жіночих професій, що підлягають обов’язковому військовому обліку?

Як пояснив представник президента у Раді Федір Веніславський, наразі в Україні не планують розширювати перелік спеціальностей для жінок для обов’язкової постановки на військовий облік.