Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября

Он отметил, что женщины и сейчас состоят на воинском учете. Однако это касается не всех женщин.

По словам Демченко, постановка женщин на воинском учет и те изменения, которые вносятся с 1 октября, никак не отразятся на пересечении границы.

"Ограничения в отношении женщин на данный момент не действуют. Ограничения касаются только мужчин-украинцев в возрасте от 18 до 60 лет, а также государственных служащих по определенным должностям или определенным должностным лицам, которые определены в постановлении правительства №57. Эта категория касается и мужчин и женщин", - сказал он.

При этом если женщина состоит на воинском учете и в дальнейшем будет либо мобилизована, либо вступит по контракту на военную службу, то для пересечения границы она должна соблюдать условия выезда.

Так, она может выехать за границу в связи со служебной командировкой, в отпуск или когда ее непосредственный руководитель определяет условия, при которых она должна находиться за пределами страны.

В случае подтверждающих документов женщины-военные смогут выехать за пределы страны.

Воинский учет женщин

Напомним, что с 1 октября на воинский учет должны стать женщины, у которых есть медицинское образование или те, кто работает в медицинской сфере.

Отметим, что воинский учет женщин-медиков проводится для проверки мобилизационного ресурса.

В то же время, в Украине не проводится мобилизация женщин. Гражданки могут присоединиться к армии только по собственному желанию.

Больше о воинском учете женщин читайте в материале РБК-Украина.

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