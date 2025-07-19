У Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловіків до 24 років, - Стефанчук
Чоловікам віком від 18 до 24 років можуть дозволити виїзд за межі України. Таку ініціативу обговорюють в парламенті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Верховної Ради України Руслана Стефанчука, якого цитує "Ми-Україна".
"Український парламент - це 398 станом на зараз людей, наділених правом законодавчої ініціативи. Ініціатив в парламенті дуже багато. Я знаю, що ця тема проговорюється, в тому числі на рівні спеціального комітету", - заявив спікер ВР.
За його словами, ідеї щодо виїзду чоловіків до 24 років є в парламенті, але яким буде рішення Комітету ВРУ з нацбезпеки, оборони та розвідки - поки невідомо.
"Від 18 до 25 років - це ті люди, які не підлягають мобілізації, але не мають можливість реалізовувати одне зі своїх прав. Тому ми повинні знайти механізм для того, щоб дати можливість реалізуватися їм у всіх цим правах. Який механізм буде знайдений - я буду чекати від комітету. Окремі члени комітети працюють над лібералізацією", - додав Стефанчук.
Виїзд чоловіків за кордон
Під час дії воєнного стану виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років за межі України забороняється. Втім, деяким категоріям військовозобов'язаних дозволяється виїжджати за кордон. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.
Проте у травні нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що в Україні можуть переглянути підхід до виїзду чоловіків віком до 24 років.
За його словами, обговорюється ідея, щоб не обмежувати в пересуванні таких громадян. Нардеп зазначав, що в короткостроковій перспективі в парламенті будуть законодавчі ініціативи.
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