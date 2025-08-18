ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Заброньовані чоловіки можуть виїздити за кордон: хто саме і що для цього треба

Україна, Понеділок 18 серпня 2025 18:21
UA EN RU
Заброньовані чоловіки можуть виїздити за кордон: хто саме і що для цього треба Виїзд за кордон дозволено заброньованим за певних умов (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Заброньовані працівники підприємств, які мають статус критичності, можуть виїздити за кордон у відпустку. Для цього треба заздалегідь підготувати список документів.

Що потрібно для виїзду за кордон заброньованим, РБК-Україна розповідає адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна.

Виїзд за кордон заброньованих: список документів

"Заброньовані дійсно, вони можуть виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядження, а й у відпустку. Але для цього треба підготувати окремий пакет документів", – каже Марія Ганіна.

Для цього потрібні:

  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • Дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;
  • Наказ на відпустку;
  • Довідка про місце роботи;
  • Основний документ, який підтверджує його бронювання;
  • Зазначення країни прибуття;
  • Дати поїздки включно з датою повернення додому.

Чи можуть не випустити за кордон?

Зверніть увагу. У міністерстві юстиції наголошують: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

"Оскільки правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю", – пишуть у міністерстві.

Там радять перед поїздкою уточнювати порядок перетинання у працівників Державної прикордонної служби за телефоном: 1598 або через інші способи зв'язку.

Що кажуть юристи. Марія Ганіна зазначає: якщо ви зібрали справді повний перелік документів, то ви як заброньована особа дійсно можете виїхати у відпустку за кордон, і вам цього не мають заборонити.

Але на практиці часто траплялися випадки відмов – як правомірних, так і неправомірних. Буває, що з одним і тим самим комплектом документів на одному пропускному пункті не випускають, а на іншому – пропускають без проблем. Такі ситуації, за словами фахівця, трапляються досить часто.

Нагадаємо, коли чоловік пройшов ВЛК і за його висновком від придатний до служби в Збройних Силах, то його зазвичай мобілізовують. Але є і винятки: деяких після ВЛК можуть не мобілізувати.

Також стало відомо, коли за неявку по повістці загрожує не тільки штраф, а й тюрма.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Юридичні поради Виїзд за кордон Мобілізація в Україні
Новини
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Зустріч Трампа і Зеленського в Білому домі: все, що відомо на зараз
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія