Заброньовані чоловіки можуть виїздити за кордон: хто саме і що для цього треба

Заброньовані працівники підприємств, які мають статус критичності, можуть виїздити за кордон у відпустку. Для цього треба заздалегідь підготувати список документів.

Що потрібно для виїзду за кордон заброньованим, РБК-Україна розповідає адвокат АБ Романа Сацика Марія Ганіна .

Виїзд за кордон заброньованих: список документів

"Заброньовані дійсно, вони можуть виїздити за кордон не тільки по робочих завданнях і відрядження, а й у відпустку. Але для цього треба підготувати окремий пакет документів", – каже Марія Ганіна.

Для цього потрібні:

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Дозвіл керівника на виїзд з його підписом і з печаткою організації, де чоловік працює;

Наказ на відпустку;

Довідка про місце роботи;

Основний документ, який підтверджує його бронювання;

Зазначення країни прибуття;

Дати поїздки включно з датою повернення додому.

Чи можуть не випустити за кордон?

Зверніть увагу. У міністерстві юстиції наголошують: працівник, який планує поїхати у відпустку за кордон, не повинен мати заборон, які б перешкоджали виїзду за межі країни чи порушувати правила військового обліку.

"Оскільки правила часто змінюються і наразі не передбачають чіткої процедури виїзду за кордон у відпустку для заброньованих працівників, остаточне рішення приймається індивідуально – на розсуд працівника прикордонної служби під час проходження контролю", – пишуть у міністерстві.

Там радять перед поїздкою уточнювати порядок перетинання у працівників Державної прикордонної служби за телефоном: 1598 або через інші способи зв'язку.

Що кажуть юристи. Марія Ганіна зазначає: якщо ви зібрали справді повний перелік документів, то ви як заброньована особа дійсно можете виїхати у відпустку за кордон, і вам цього не мають заборонити.

Але на практиці часто траплялися випадки відмов – як правомірних, так і неправомірних. Буває, що з одним і тим самим комплектом документів на одному пропускному пункті не випускають, а на іншому – пропускають без проблем. Такі ситуації, за словами фахівця, трапляються досить часто.