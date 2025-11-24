Вівторок може бути похмурим: де в Україні завтра прогнозують дощі, мокрий сніг і туман

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

У столиці України та в Київській області впродовж доби 25 листопада також буде хмарно, з проясненнями. Опадів не передбачається.

У Карпатах, а вдень - і в більшості центральних і південних областей - подекуди можливі пориви до 15-18 м/с.

Невеликий дощ і мокрий сніг можуть бути у західних областях. На дорогах - ожеледиця.

Згідно з прогнозом експертів УкрГМЦ на добу, 25 листопада, погода в Україні очікується хмарна, з проясненнями.

Нагадаємо, нещодавно спеціалісти Українського гідрометеорологічного центру зафіксували у різних областях країни 18 нових температурних рекордів за три дні.

При цьому сьогодні зранку температура у Карпатах "впала" до -12 градусів за Цельсієм. Крім того, синоптики попередили українців про небезпечні метеорологічні явища у деяких областях.

