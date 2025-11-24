Вторник может быть пасмурным: где в Украине завтра прогнозируют дожди, мокрый снег и туман
В течение завтрашнего дня - вторника, 25 ноября - погода в Украине будет преобладать облачная, с прояснениями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где в Украине возможны дожди и мокрый снег
Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на сутки, 25 ноября, погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.
Небольшой дождь и мокрый снег могут быть в западных областях. На дорогах - гололедица.
На остальной территории Украины - без осадков.
Ночью и утром вторника в юго-восточной части нашей страны местами вероятен туман.
Что будет с ветром и температурой воздуха
Ветер завтра - преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.
В Карпатах, а днем - и в большинстве центральных и южных областей - местами возможны порывы до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью:
- от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- на юге страны - от 1 до 6 градусов тепла.
Между тем днем столбики термометров могут подняться:
- в среднем по Украине - до 3-8 градусов тепла;
- на юге - до 8-13 градусов по Цельсию;
- в Крыму - до 17 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 25 ноября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чего ждать от погоды в Киеве и области
В столице Украины и в Киевской области в течение суток 25 ноября также будет облачно, с прояснениями. Осадков не предвидится.
Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью:
- по области - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
- в Киеве - от 0 до 2 градусов тепла.
Температура воздуха днем:
- по области - 3-8 градусов тепла;
- в Киеве - 6-8 градусов выше нуля.
Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Напомним, недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.
При этом сегодня утром температура в Карпатах "упала" до -12 градусов по Цельсию. Кроме того, синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.
Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.