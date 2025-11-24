ua en ru
Пн, 24 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Вторник может быть пасмурным: где в Украине завтра прогнозируют дожди, мокрый снег и туман

Понедельник 24 ноября 2025 16:12
UA EN RU
Вторник может быть пасмурным: где в Украине завтра прогнозируют дожди, мокрый снег и туман Завтра в Украине будет преобладать облачная погода, но с прояснениями (фото: Любовь Калашникова, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В течение завтрашнего дня - вторника, 25 ноября - погода в Украине будет преобладать облачная, с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине возможны дожди и мокрый снег

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на сутки, 25 ноября, погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.

Небольшой дождь и мокрый снег могут быть в западных областях. На дорогах - гололедица.

На остальной территории Украины - без осадков.

Ночью и утром вторника в юго-восточной части нашей страны местами вероятен туман.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер завтра - преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В Карпатах, а днем - и в большинстве центральных и южных областей - местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • на юге страны - от 1 до 6 градусов тепла.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

  • в среднем по Украине - до 3-8 градусов тепла;
  • на юге - до 8-13 градусов по Цельсию;
  • в Крыму - до 17 градусов выше нуля.

Вторник может быть пасмурным: где в Украине завтра прогнозируют дожди, мокрый снег и туманПрогноз погоды на 25 ноября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

В столице Украины и в Киевской области в течение суток 25 ноября также будет облачно, с прояснениями. Осадков не предвидится.

Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

  • по области - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;
  • в Киеве - от 0 до 2 градусов тепла.

Температура воздуха днем:

  • по области - 3-8 градусов тепла;
  • в Киеве - 6-8 градусов выше нуля.

Вторник может быть пасмурным: где в Украине завтра прогнозируют дожди, мокрый снег и туманПрогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, недавно специалисты Украинского гидрометеорологического центра зафиксировали в разных областях страны 18 новых температурных рекордов за три дня.

При этом сегодня утром температура в Карпатах "упала" до -12 градусов по Цельсию. Кроме того, синоптики предупредили украинцев об опасных метеорологических явлениях в некоторых областях.

Читайте также, какие климатические тенденции больше всего вызывают опасения у ученых, что происходит с погодой в Антарктиде, может ли таяние ледников угрожать Украине и какие последствия от изменения климата мы уже ощущаем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Снегопад Погода в Киеве Погода на день Метеоролог Осень
Новости
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Зеленский анонсировал полноценный доклад делегации по переговорам в Женеве
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины