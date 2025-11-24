Вторник может быть пасмурным: где в Украине завтра прогнозируют дожди, мокрый снег и туман

В течение завтрашнего дня - вторника, 25 ноября - погода в Украине будет преобладать облачная, с прояснениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Где в Украине возможны дожди и мокрый снег

Согласно прогнозу экспертов УкрГМЦ на сутки, 25 ноября, погода в Украине ожидается облачная, с прояснениями.

Небольшой дождь и мокрый снег могут быть в западных областях. На дорогах - гололедица.

На остальной территории Украины - без осадков.

Ночью и утром вторника в юго-восточной части нашей страны местами вероятен туман.

Что будет с ветром и температурой воздуха

Ветер завтра - преимущественно юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

В Карпатах, а днем - и в большинстве центральных и южных областей - местами возможны порывы до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью:

от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

на юге страны - от 1 до 6 градусов тепла.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

в среднем по Украине - до 3-8 градусов тепла;

на юге - до 8-13 градусов по Цельсию;

в Крыму - до 17 градусов выше нуля.

Прогноз погоды на 25 ноября (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чего ждать от погоды в Киеве и области

В столице Украины и в Киевской области в течение суток 25 ноября также будет облачно, с прояснениями. Осадков не предвидится.

Ветер - юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью:

по области - от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза;

в Киеве - от 0 до 2 градусов тепла.

Температура воздуха днем:

по области - 3-8 градусов тепла;

в Киеве - 6-8 градусов выше нуля.

Прогноз погоды по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)