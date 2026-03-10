Без витягу про несудимість не візьмуть на роботу: для кого з березня змінились правила

В Україні з 7 березня 2026 року змінилися правила працевлаштування в закладах освіти. Тепер кандидати на посади вчителів та вихователів зобов’язані документально підтверджувати відсутність судимості та фактів насильства.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабміну та МОН.
Головне:
Нові вимоги поширюються на всіх осіб, які планують працювати у:
Згідно з рішенням уряду, запроваджується чіткий перелік документів для перевірки кандидатів:
Механізм перевірки автоматично відсіює кандидатів, які мають:
У Міністерстві освіти і науки наголошують, що такі заходи є частиною державної політики щодо створення безпечного освітнього середовища.
Нові вимоги офіційно набули чинності з моменту публікації постанови в "Урядовому кур'єрі" - 7 березня 2026 року.
