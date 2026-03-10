UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Без витягу про несудимість не візьмуть на роботу: для кого з березня змінились правила

15:30 10.03.2026 Вт
2 хв
Окремим працівникам доведеться ще й підтвердити, що вони не вчиняли булінгу чи домашнього насильства
aimg Василина Копитко
Нові правила працевлаштування набули чинності 7 березня (фото: Freepik)

В Україні з 7 березня 2026 року змінилися правила працевлаштування в закладах освіти. Тепер кандидати на посади вчителів та вихователів зобов’язані документально підтверджувати відсутність судимості та фактів насильства.

Головне:

  • Для кого: Усіх кандидатів на роботу в садочки, школи та гуртки (як державні, так і приватні).
  • Обов’язковий документ: Витяг про несудимість із "Дії".
  • Додатково для шкіл: Потрібна довідка від Нацполіції про відсутність адмінпорушень за булінг або домашнє насильство.
  • Кому відмовлять: Особам із будь-якою судимістю або тим, хто має штрафи за жорстоке поводження з дітьми чи невиконання батьківських обов'язків.
  • Мета: Повна заборона на допуск до дітей осіб, які можуть становити загрозу.

Кого стосуються зміни

Нові вимоги поширюються на всіх осіб, які планують працювати у:

  • закладах дошкільної освіти (дитячі садки);
  • закладах загальної середньої освіти (школи);
  • інших суб’єктах освітньої діяльності (центри розвитку, гуртки тощо).

Які документи тепер потрібні

Згідно з рішенням уряду, запроваджується чіткий перелік документів для перевірки кандидатів:

  • Для дитсадків: обов’язковий витяг із "Дії" про відсутність судимості.
  • Для шкіл: крім витягу про несудимість, необхідна довідка від Нацполіції про відсутність адміністративних правопорушень, пов'язаних із булінгом, домашнім насильством або жорстоким поводженням із дітьми.

Кому заборонено працювати з дітьми

Механізм перевірки автоматично відсіює кандидатів, які мають:

  • судимість за будь-яке кримінальне правопорушення;
  • адміністративні стягнення за домашнє насильство або булінг;
  • факти невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що такі заходи є частиною державної політики щодо створення безпечного освітнього середовища.

Нові вимоги офіційно набули чинності з моменту публікації постанови в "Урядовому кур'єрі" - 7 березня 2026 року.

Читайте також про те, що у проекті нового Трудового кодексу України вперше на законодавчому рівні планують захистити працівників від психологічного тиску та домагань на робочому місці. Працівники, яких цькують, отримають право тимчасово працювати з дому, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжують фіксувати кадровий голод. Додатковим тиском на ринок став виїзд молоді 18-22 років за кордон після відповідної зміни у законодавстві.

