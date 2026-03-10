У дитсадах вводять обов'язковий предмет для дітей: що зміниться вже з 1 вересня

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов’язковим для всіх дітей старшого дошкільного віку. Нововведення стосуватиметься вихованців віком 5-6 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Освіта.юа ".

Для викладачів уже розроблено Методичний порадник із практичними рекомендаціями щодо проведення занять. Професійне навчання освітян проходитиме на спеціальній національній платформі, контент для якої створили у співпраці з Британською Радою та Cambridge University Press .

Згідно з нормами нового закону "Про дошкільну освіту", для забезпечення навчального процесу в дитсадках запровадять посаду вчителя англійської мови.

