Життя » Зміни

В Україні хочуть посилити захист працівників: хто і які "спецумови" зможе отримати

Субота 14 лютого 2026 11:04
В Україні хочуть посилити захист працівників: хто і які "спецумови" зможе отримати Новий Трудовий кодекс захищатиме українців від цькування (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

У проекті нового Трудового кодексу України вперше на законодавчому рівні детально прописуються механізми захисту від психологічного тиску та домагань на робочому місці. Окрім прямої заборони цькування, працівники отримають право "піти в онлайн", щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на законопроект №14386.

Читайте також: Більше не "безкоштовна сила". В Україні для студентів вводять трудові договори: що це змінює

Головне:

  • Цифрова безпека: Цькування в електронних мережах офіційно визнається формою мобінгу.
  • Харасмент: Окремо прописується заборона на будь-які форми домагань.
  • Дистанційна робота: Стає інструментом захисту психічного здоров'я працівника.
  • Індивідуальний акт: Переведення на роботу з дому у разі конфлікту оформлюється наказом роботодавця без зайвих бюрократичних зволікань.

Мобінг під забороною: що вважатиметься цькуванням

Законопроект чітко визначає мобінг як систематичні та умисні дії (або бездіяльність), спрямовані на приниження гідності працівника та його ділової репутації.

"Мобінг (цькування) - це психологічний та/або економічний тиск, зокрема із застосуванням електронних комунікацій, що створює ворожу атмосферу та знецінює професійну придатність працівника", - зазначається у документі.

Важливо, що під це визначення підпадає і цькування у месенджерах або корпоративних чатах, а метою таких дій часто є примус людини до звільнення або зміни трудових прав.

Два місяці вдома: право на самозахист

Однією з найбільш радикальних новацій є право працівника вимагати дистанційний режим роботи, якщо він став жертвою тиску чи домагань.

Як це працюватиме:

  • Працівник може вимагати переведення на "дистанційку" терміном до двох місяців.
  • Підставою є факти дискримінації, мобінгу або харасменту (домагань) на робочому місці.
  • Роботодавець може відмовити лише у двох випадках: якщо робота фізично не може виконуватися з дому або якщо працівник не надав жодних підтверджень факту цькування.

"Працівник може вимагати від роботодавця тимчасове запровадження для нього дистанційної роботи, якщо стосовно нього були вчинені дії, що містять ознаки мобінгу чи харасменту", - йдеться у тексті законопроекту.

Читайте також про те, що Україна продовжує боротись із кадровим дефіцитом. Додатковим тиском на ринок став виїзди молоді 18-22 років за кордон. Ще один тренд - у країні фомується культура працевлаштування ветеранів.

Раніше ми писали про те, що в Україні зросла офіційна зарплата. За даними ПФУ, у грудні 2025-го вона становила 24 292,88 гривні, а середня зарплата за весь 2025-й склала 20 653,55 гривні.

Трудовой кодекс Робота в Україні
