Без выписки о несудимости не возьмут на работу: для кого с марта изменились правила

Читайте также о том, что в проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне планируют защитить работников от психологического давления и домогательств на рабочем месте. Работники, которых травят, получат право временно работать из дома, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжают фиксировать кадровый голод. Дополнительным давлением на рынок стал выезд молодежи 18-22 лет за границу после соответствующего изменения в законодательстве.