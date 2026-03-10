RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Без выписки о несудимости не возьмут на работу: для кого с марта изменились правила

15:30 10.03.2026 Вт
2 мин
Отдельным работникам придется еще и подтвердить, что они не совершали буллинг или домашнее насилие
aimg Василина Копытко
Новые правила трудоустройства вступили в силу 7 марта (фото: Freepik)

В Украине с 7 марта 2026 года изменились правила трудоустройства в учреждениях образования. Теперь кандидаты на должности учителей и воспитателей обязаны документально подтверждать отсутствие судимости и фактов насилия.

Главное:

  • Для кого: Всех кандидатов на работу в садики, школы и кружки (как государственные, так и частные).
  • Обязательный документ: Выписка о несудимости из "Дії".
  • Дополнительно для школ: Нужна справка от Нацполиции об отсутствии админнарушений за буллинг или домашнее насилие.
  • Кому откажут: Лицам с любой судимостью или тем, кто имеет штрафы за жестокое обращение с детьми или невыполнение родительских обязанностей.
  • Цель: Полный запрет на допуск к детям лиц, которые могут представлять угрозу.

Кого касаются изменения

Новые требования распространяются на всех лиц, которые планируют работать в:

  • учреждениях дошкольного образования (детские сады);
  • учреждениях общего среднего образования (школы);
  • других субъектах образовательной деятельности (центры развития, кружки и т.д.).

Какие документы теперь нужны

Согласно решению правительства, вводится четкий перечень документов для проверки кандидатов:

  • Для детсадов: обязательная выписка из "Дії" об отсутствии судимости.
  • Для школ: кроме выписки о несудимости, необходима справка от Нацполиции об отсутствии административных правонарушений, связанных с буллингом, домашним насилием или жестоким обращением с детьми.

Кому запрещено работать с детьми

Механизм проверки автоматически отсеивает кандидатов, которые имеют:

  • судимость за любое уголовное правонарушение;
  • административные взыскания за домашнее насилие или буллинг;
  • факты невыполнения обязанностей по воспитанию детей.

В Министерстве образования и науки отмечают, что такие меры являются частью государственной политики по созданию безопасной образовательной среды.

Новые требования официально вступили в силу с момента публикации постановления в "Урядовом курьере" - 7 марта 2026 года.

Читайте также о том, что в проекте нового Трудового кодекса Украины впервые на законодательном уровне планируют защитить работников от психологического давления и домогательств на рабочем месте. Работники, которых травят, получат право временно работать из дома, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

Ранее мы писали о том, что в Украине продолжают фиксировать кадровый голод. Дополнительным давлением на рынок стал выезд молодежи 18-22 лет за границу после соответствующего изменения в законодательстве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Образование в УкраинеРабота в Украине