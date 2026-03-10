ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Без витягу про несудимість не візьмуть на роботу: для кого з березня змінились правила

15:30 10.03.2026 Вт
2 хв
Окремим працівникам доведеться ще й підтвердити, що вони не вчиняли булінгу чи домашнього насильства
aimg Василина Копитко
Без витягу про несудимість не візьмуть на роботу: для кого з березня змінились правила Нові правила працевлаштування набули чинності 7 березня (фото: Freepik)

В Україні з 7 березня 2026 року змінилися правила працевлаштування в закладах освіти. Тепер кандидати на посади вчителів та вихователів зобов’язані документально підтверджувати відсутність судимості та фактів насильства.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабміну та МОН.

Читайте також: У дитсадах вводять обов'язковий предмет для дітей: що зміниться вже з 1 вересня

Головне:

  • Для кого: Усіх кандидатів на роботу в садочки, школи та гуртки (як державні, так і приватні).
  • Обов’язковий документ: Витяг про несудимість із "Дії".
  • Додатково для шкіл: Потрібна довідка від Нацполіції про відсутність адмінпорушень за булінг або домашнє насильство.
  • Кому відмовлять: Особам із будь-якою судимістю або тим, хто має штрафи за жорстоке поводження з дітьми чи невиконання батьківських обов'язків.
  • Мета: Повна заборона на допуск до дітей осіб, які можуть становити загрозу.

Кого стосуються зміни

Нові вимоги поширюються на всіх осіб, які планують працювати у:

  • закладах дошкільної освіти (дитячі садки);
  • закладах загальної середньої освіти (школи);
  • інших суб’єктах освітньої діяльності (центри розвитку, гуртки тощо).

Які документи тепер потрібні

Згідно з рішенням уряду, запроваджується чіткий перелік документів для перевірки кандидатів:

  • Для дитсадків: обов’язковий витяг із "Дії" про відсутність судимості.
  • Для шкіл: крім витягу про несудимість, необхідна довідка від Нацполіції про відсутність адміністративних правопорушень, пов'язаних із булінгом, домашнім насильством або жорстоким поводженням із дітьми.

Кому заборонено працювати з дітьми

Механізм перевірки автоматично відсіює кандидатів, які мають:

  • судимість за будь-яке кримінальне правопорушення;
  • адміністративні стягнення за домашнє насильство або булінг;
  • факти невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що такі заходи є частиною державної політики щодо створення безпечного освітнього середовища.

Нові вимоги офіційно набули чинності з моменту публікації постанови в "Урядовому кур'єрі" - 7 березня 2026 року.

Читайте також про те, що у проекті нового Трудового кодексу України вперше на законодавчому рівні планують захистити працівників від психологічного тиску та домагань на робочому місці. Працівники, яких цькують, отримають право тимчасово працювати з дому, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжують фіксувати кадровий голод. Додатковим тиском на ринок став виїзд молоді 18-22 років за кордон після відповідної зміни у законодавстві.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Освіта в Україні Робота в Україні
Новини
Ворог скинув авіабомби на центр Словʼянська: є жертви, серед поранених - діти
Ворог скинув авіабомби на центр Словʼянська: є жертви, серед поранених - діти
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком