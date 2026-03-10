Без витягу про несудимість не візьмуть на роботу: для кого з березня змінились правила
В Україні з 7 березня 2026 року змінилися правила працевлаштування в закладах освіти. Тепер кандидати на посади вчителів та вихователів зобов’язані документально підтверджувати відсутність судимості та фактів насильства.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабміну та МОН.
Головне:
- Для кого: Усіх кандидатів на роботу в садочки, школи та гуртки (як державні, так і приватні).
- Обов’язковий документ: Витяг про несудимість із "Дії".
- Додатково для шкіл: Потрібна довідка від Нацполіції про відсутність адмінпорушень за булінг або домашнє насильство.
- Кому відмовлять: Особам із будь-якою судимістю або тим, хто має штрафи за жорстоке поводження з дітьми чи невиконання батьківських обов'язків.
- Мета: Повна заборона на допуск до дітей осіб, які можуть становити загрозу.
Кого стосуються зміни
Нові вимоги поширюються на всіх осіб, які планують працювати у:
- закладах дошкільної освіти (дитячі садки);
- закладах загальної середньої освіти (школи);
- інших суб’єктах освітньої діяльності (центри розвитку, гуртки тощо).
Які документи тепер потрібні
Згідно з рішенням уряду, запроваджується чіткий перелік документів для перевірки кандидатів:
- Для дитсадків: обов’язковий витяг із "Дії" про відсутність судимості.
- Для шкіл: крім витягу про несудимість, необхідна довідка від Нацполіції про відсутність адміністративних правопорушень, пов'язаних із булінгом, домашнім насильством або жорстоким поводженням із дітьми.
Кому заборонено працювати з дітьми
Механізм перевірки автоматично відсіює кандидатів, які мають:
- судимість за будь-яке кримінальне правопорушення;
- адміністративні стягнення за домашнє насильство або булінг;
- факти невиконання обов’язків щодо виховання дітей.
У Міністерстві освіти і науки наголошують, що такі заходи є частиною державної політики щодо створення безпечного освітнього середовища.
Нові вимоги офіційно набули чинності з моменту публікації постанови в "Урядовому кур'єрі" - 7 березня 2026 року.
