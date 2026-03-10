Без витягу про несудимість не візьмуть на роботу: для кого з березня змінились правила

В Україні з 7 березня 2026 року змінилися правила працевлаштування в закладах освіти. Тепер кандидати на посади вчителів та вихователів зобов’язані документально підтверджувати відсутність судимості та фактів насильства.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на постанову Кабміну та МОН .

У Міністерстві освіти і науки наголошують, що такі заходи є частиною державної політики щодо створення безпечного освітнього середовища.

Нові вимоги поширюються на всіх осіб, які планують працювати у:

Читайте також про те, що у проекті нового Трудового кодексу України вперше на законодавчому рівні планують захистити працівників від психологічного тиску та домагань на робочому місці. Працівники, яких цькують, отримають право тимчасово працювати з дому, щоб уникнути конфліктних ситуацій.

Раніше ми писали про те, що в Україні продовжують фіксувати кадровий голод. Додатковим тиском на ринок став виїзд молоді 18-22 років за кордон після відповідної зміни у законодавстві.