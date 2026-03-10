Без выписки о несудимости не возьмут на работу: для кого с марта изменились правила
В Украине с 7 марта 2026 года изменились правила трудоустройства в учреждениях образования. Теперь кандидаты на должности учителей и воспитателей обязаны документально подтверждать отсутствие судимости и фактов насилия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина и МОН.
Главное:
- Для кого: Всех кандидатов на работу в садики, школы и кружки (как государственные, так и частные).
- Обязательный документ: Выписка о несудимости из "Дії".
- Дополнительно для школ: Нужна справка от Нацполиции об отсутствии админнарушений за буллинг или домашнее насилие.
- Кому откажут: Лицам с любой судимостью или тем, кто имеет штрафы за жестокое обращение с детьми или невыполнение родительских обязанностей.
- Цель: Полный запрет на допуск к детям лиц, которые могут представлять угрозу.
Кого касаются изменения
Новые требования распространяются на всех лиц, которые планируют работать в:
- учреждениях дошкольного образования (детские сады);
- учреждениях общего среднего образования (школы);
- других субъектах образовательной деятельности (центры развития, кружки и т.д.).
Какие документы теперь нужны
Согласно решению правительства, вводится четкий перечень документов для проверки кандидатов:
- Для детсадов: обязательная выписка из "Дії" об отсутствии судимости.
- Для школ: кроме выписки о несудимости, необходима справка от Нацполиции об отсутствии административных правонарушений, связанных с буллингом, домашним насилием или жестоким обращением с детьми.
Кому запрещено работать с детьми
Механизм проверки автоматически отсеивает кандидатов, которые имеют:
- судимость за любое уголовное правонарушение;
- административные взыскания за домашнее насилие или буллинг;
- факты невыполнения обязанностей по воспитанию детей.
В Министерстве образования и науки отмечают, что такие меры являются частью государственной политики по созданию безопасной образовательной среды.
Новые требования официально вступили в силу с момента публикации постановления в "Урядовом курьере" - 7 марта 2026 года.
