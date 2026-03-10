Без выписки о несудимости не возьмут на работу: для кого с марта изменились правила

В Украине с 7 марта 2026 года изменились правила трудоустройства в учреждениях образования. Теперь кандидаты на должности учителей и воспитателей обязаны документально подтверждать отсутствие судимости и фактов насилия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина и МОН .

Новые требования официально вступили в силу с момента публикации постановления в "Урядовом курьере" - 7 марта 2026 года .

В Министерстве образования и науки отмечают, что такие меры являются частью государственной политики по созданию безопасной образовательной среды.

Новые требования распространяются на всех лиц, которые планируют работать в:

