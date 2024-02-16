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Віцепрезидент США: втрати РФ у війні з Україною в 5 разів більші, ніж за 10 років в Афганістані

П'ятниця 16 лютого 2024 16:13
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Віцепрезидент США: втрати РФ у війні з Україною в 5 разів більші, ніж за 10 років в Афганістані Фото: Камала Харріс, віцепрезидент Сполучених Штатів Америки (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Сергій Пишкін

Втрати особового складу Російської Федерації у війні проти України більше, ніж у 5 разів більші, ніж за 10 років в Афганістані.

Про це заявила віцепрезидент Сполучених Штатів Америки (США) Камала Харріс під час щорічної Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Росія зазнала понад 300 тисяч втрат, це більш ніж у 5 разів більше, ніж вона втратила за 10 років в Афганістані", - заявила Харріс.

Віцепрезидент США додала, що наразі країна-агресор почала відсилати на передову призовників після лише 2 тижнів навчання.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 15 лютого, українські воїни ліквідували ще 1210 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 400 300 військових.

Як розповідав командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, лише на Таврійському напрямку, протягом минулої доби, втрати ворога склали 711 осіб. Також наші захисники знищили 52 одиниці техніки росіян.

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