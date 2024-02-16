Вице-президент США: потери РФ в войне с Украиной в 5 раз больше, чем за 10 лет в Афганистане

Потери личного состава Российской Федерации в войне против Украины более, чем в 5 раз больше, чем за 10 лет в Афганистане.

Об этом заявила вице-президент Соединенных Штатов Америки (США) Камала Харрис во время ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Россия понесла более 300 тысяч потерь, это более чем в 5 раз больше, чем она потеряла за 10 лет в Афганистане", - заявила Харрис.

Вице-президент США добавила, что сейчас страна-агрессор начала отсылать на передовую призывников после всего 2 недель обучения.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 15 февраля, украинские воины ликвидировали еще 1210 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 400 300 военных.

Как рассказывал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, только на Таврическом направлении, за прошедшие сутки, потери врага составили 711 человек. Также наши защитники уничтожили 52 единицы техники россиян.