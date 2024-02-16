Сотні дронів та понад 700 окупантів. Названо втрати РФ на Таврійському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram бригадного генерала, командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках", - розповів він.

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Загальні втрати ворога у живій силі склали 711 осіб. А загальні втрати ворога в озброєнні та військовій техніці минулої доби склали 52 одиниці, не враховуючи БпЛА. Зокрема, 9 танків, 24 ББМ, 10 артсистем, 1 станція БпЛА, 6 автомобілів.

"Також Сили оборони України знищили 2 одиниці спецтехніки противника. Нейтралізовано або знищено 259 БпЛА різних типів", - додав Тарнавський.

Для порівняння, втрати Росії у війні в Україні на ранок п'ятниці, 16 лютого, по всіх напрямках склали 1210 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 400 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 танки та 39 ББМ. Загалом в Україні на фронті протягом доби сталося 95 бойових зіткнень.