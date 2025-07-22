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Віцепрем'єр з євроінтеграції поговорив з європейськими колегами: обговорили НАБУ і САП

Україна, Вівторок 22 липня 2025 21:29
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Віцепрем'єр з євроінтеграції поговорив з європейськими колегами: обговорили НАБУ і САП Фото: Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка провів першу онлайн-зустріч з єврокомісаром з питань розширення Європейського Союзу Мартою Кос. Серед іншого сторони обговорили законопроєкт №12414.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу віцепрем'єр-міністра.

Зазначається, що окрім Кос участь в зустрічі взяв генеральний директор Директорату Єврокомісії з питань розширення та Східного сусідства (DG ENEST) Герт Ян Купман.

Особливе місце в обговоренні посів прийнятий Верховною Радою України законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану".

Законопроєкт стосується питань роботи незалежних антикорупційних органів - Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"Віцепремʼєр-міністр зауважив, що Україна віддана подальшій боротьбі з корупцією та міжнародним зобовʼязанням, зокрема в межах процесу вступу до Європейського Союзу, та продовжить співпрацю з партнерами в межах здійснення необхідних реформ. Зокрема Тарас Качка підтвердив відданість подальшій реалізації Україною Дорожньої карти трансформацій у сфері верховенства права", - сказано у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт №12414, який надає окремі повноваження Офісу генпрокурора стосовно роботи НАБУ та САП. За відповідне рішення проголосувало 263 депутати.

Цьому передував скандал з виявленням російського "крота" в елітному підрозділі НАБУ. 21 липня працівниками Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань та Офісу генерального прокурора було проведено понад 70 обшуків стосовно співробітників НАБУ.

В НАБУ зі свого боку заявили, що сприятимуть розслідуванню щодо свого співробітника Віктора Гусарова, якого підозрюють у шпигунстві. Водночас ця ситуація не є приводом до знищення антикорупційної інфраструктури.

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