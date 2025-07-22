НАБУ про викриття "крота": не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру
НАБУ сприятиме розслідуванню щодо свого співробітника Віктора Гусарова, якого підозрюють у шпигунстві. Водночас ця ситуація не є приводом до знищення антикорупційної інфраструктури.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора НАБУ Семена Кривоноса під час брифінгу.
Як відзначив Кривонос, він планує підписати лист з проханням надати доступ до матеріалу кримінального провадження з відповідними доказами проти співробітника НАБУ Віктора Гусарова. Якщо ж факти проти затриманого підтвердяться - НАБУ прийматиме відповідні рішення.
"Ми за самоочищення системи. Але, я ще раз підкреслюю, це ж не привід знищувати антикорупційну інфраструктуру", - заявив він й нагадав про те, що зрадників раніше також викривали й в інших правоохоронних органах та серед високопосадовців.
Зокрема відзначив, що орган повністю сприятиме розслідуванню в рамках закону.
Затримання Гусарова
У Києві було затримано співробітника елітного закритого підрозділу "Д-2" НАБУ Віктора Гусарова через шпигунство на користь Федеральної служби безпеки (ФСБ).
Як пояснював Офіс генерального прокурора, куратором затриманого був колишній заступник керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича Дмитро Іванцов.
Гусаров, своєю чергою, підозрюється у тому, що збирав та передавав для спецслужб ворога установчі дані українських правоохоронців та інших громадян. Загалом наразі зафіксовано більше 60 епізодів передачі інформації.
Тим часом Шевченківський районний суд призначив Гусарову запобіжний захід у вигляді безальтернативної варти на строк 60 діб.
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