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Вице-премьер по евроинтеграции поговорил с европейскими коллегами: обсудили НАБУ и САП

Украина, Вторник 22 июля 2025 21:29
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Вице-премьер по евроинтеграции поговорил с европейскими коллегами: обсудили НАБУ и САП Фото: Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка провел первую онлайн-встречу с еврокомиссаром по вопросам расширения Европейского Союза Мартой Кос. Среди прочего стороны обсудили законопроект №12414.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса вице-премьер-министра.

Отмечается, что кроме Кос участие во встрече принял генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам расширения и Восточного соседства (DG ENEST) Герт Ян Купман.

Особое место в обсуждении занял принятый Верховной Радой Украины законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения".

Законопроект касается вопросов работы независимых антикоррупционных органов - Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

"Вице-премьер-министр отметил, что Украина привержена дальнейшей борьбе с коррупцией и международным обязательствам, в частности в рамках процесса вступления в Европейский Союз, и продолжит сотрудничество с партнерами в рамках осуществления необходимых реформ. В частности Тарас Качка подтвердил приверженность дальнейшей реализации Украиной Дорожной карты трансформаций в сфере верховенства права", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы НАБУ и САП. За соответствующее решение проголосовали 263 депутата.

Этому предшествовал скандал с выявлением российского "крота" в элитном подразделении НАБУ. 21 июля работниками Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследований и Офиса генерального прокурора было проведено более 70 обысков в отношении сотрудников НАБУ.

В НАБУ со своей стороны заявили, что будут способствовать расследованию в отношении своего сотрудника Виктора Гусарова, которого подозревают в шпионаже. В то же время эта ситуация не является поводом для уничтожения антикоррупционной инфраструктуры.

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