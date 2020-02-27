В Иране возросло число умерших от коронавируса

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Подтверждены 22 летальные случаи

Количество умерших от коронавируса COVID-19 в Иране превысило 20 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По данным издания, в Иране зафиксированы не менее 22 летальных случая заражения коронавирусом. В общем коронавирусом в стране инфицировалась уже 141 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция временно остановила пассажирское авиасообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса. Генеральный директорат гражданской авиации Турции заявил, что отменены только пассажирские перелеты.

Также РБК-Украина писало, что президент Ирана Хасан Рухани не видит необходимости во введении карантина в городах, где зафиксировано заражение коронавирусом. Рухани призвал жителей Ирана не вестись на "слухи" о коронавирусе, которые якобы распространяет Вашингтон, чтобы нанести ущерб Тегерану.

Кроме того, по состоянию на 26 февраля количество умерших от коронавируса в Иране составляло 19 человек. Вчера иранские власти подтвердили еще 4 смертельных случая, связанные с коронавирусом COVID-2019. Было известно о 44 новых случаях заражения.

Добавим, в Иране коронавирусом заразились заместитель министра здравоохранения и депутат парламента. У обоих тест на коронавирус дал положительные результаты.