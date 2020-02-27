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Турция приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Новости » В мире     27.02.2020 - 10:39
Турция приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса
Фото: самолет Turkish Airlines (facebook.com/turkishairlines)

Запрет на перелеты между странами введен на неопределенное время

Турция приостановила пассажирское авиасообщение с Ираном из-за опасений распространения коронавируса COVID-19 на территорию страны. Об этом заявили в Генеральном директорате гражданской авиации Турции, передает РБК-Украина.

Сообщается, что отменены только пассажирские перелеты. При этом не уточняется, на какое время введен запрет.

"Пассажирские рейсы между Турцией и Ираном были приостановлены до дальнейших уведомлений. Иранским перевозчикам будет разрешено перевозить пассажиров из Турции в Иран с условием прибытия без пассажиров. Турецкие пассажиры не будут перевозиться этими рейсами", - заявили в турецком ведомстве.Турция приостанавливает авиасообщение с Ираном из-за коронавируса

Ранее самолет компании Turkish Airlines, выполнявший рейс Тегеран - Стамбул, во вторник экстренно сел в аэропорту Анкары в связи с подозрением у пассажиров коронавируса. Всех 132 пассажиров отправили на карантин для определения наличия вируса.

Также РБК-Украина сообщало, что с 23 февраля Турция закрыла границу с Ираном. В частности, было приостановлено сухопутное и железнодорожное передвижение. Также Анкара отменила почти все рейсы с Ираном, кроме ежедневных рейсов в Тегеран.

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