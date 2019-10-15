Вице-президент США отправится в Турцию, чтобы обсудить военную операцию в Сирии

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс отправится в Турцию в течение 24 часов, чтобы обсудить ситуацию вокруг турецкой военной операции на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство AFP.

Пенс отправляется в Турцию, чтобы повлиять на прекращение турецкого вторжения в Сирию и призвать к диалогу с курдскими силами.

"Президент Дональд Трамп очень четко сообщил ему (президенту Турции Реджепу Эрдогану, - ред.), что Соединенные Штаты Америки хотят, чтобы Турция прекратила вторжение, осуществила немедленное прекращение огня и начала переговоры с курдскими силами в Сирии, чтобы положить конец насилию", - сказал Пенс.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция не намерена прекращать проведение военной операции в Сирии до тех пор, пока военные республики не достигнут поставленных задач.

Эрдоган отметил, что цель операции - разрушить зону, подконтрольную террористам (курдским силам, - ред.), у южных границ Турции, обеспечить мир и стабильность в Сирии.

Также РБК-Украина сообщало, что Совет безопасности ООН обсудит военную операцию Турции в Сирии 15 октября. Инициаторами заседания стали страны-члены Европейского союза. Кроме этого, Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии.